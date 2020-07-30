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«Вибір матері»: чи вдасться Марині Марчук знайти свою дочку?

30.07.2020

Сьогодні о 23:15 в ефір СТБ вийдуть 7 та 8 серії серіалу «Вибір матері». У цих серіях сім’я Олени дізнається про те, що Інна ‒ не її дочка. Яку умову поставить Карина своїй названій сестрі за мовчання? Та чи зможе Марина Марчук знайти свою дочку живою? Як будуть розвиватися події далі? Дивіться продовження в серіалі.

Вибір матері – 7 серія дивитись онлайн

Вибір матері – 8 серія дивитись онлайн

выбор матери

Більше на тему: Артемій Єгоров: біографія, творчість і всі новини про актора

У 7 і 8 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:

  • Чому Євгенія Іванівна хоче видворити Анну Мельник ‒ біологічну матір Олени ‒ з міста?
  • Які стосунки пов’язують Карину з Михайлом?
  • Що дізнається Денис, коли буде проводити журналістське розслідування?
  • Що спонукало Анну залишити у притулку маленьку Олену? Який злочин вона скоїла?
  • Що попросить Карина в Олени за мовчання про те, що вона вкрала дитину?
  • Де знайде Марина Марчук свою дочку?

Video: «Вибір матері»: чи вдасться Марині Марчук знайти свою дочку?

Серіал Вибір матері - 7, 8 серії від 26 вересня 2019. Опис, сюжет 7 серії, 8 серії Вибір матері - що буде у фільмі Вибір матері 26.09.2019

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