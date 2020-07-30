Варення з вишні: три унікальні рецепти на зиму від учасників «МастерШеф»
30.07.2020
Як приготувати вишневе варення на зиму? У нашому матеріалі ви знайдете 3 унікальні рецепти варення з вишні від учасників «МастерШеф». Варення обов’язково сподобається вам і ви зможете здивувати всю родину.
Вишневе варення з прянощами
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Таке варення має дуже багатий смак та чудовий аромат. Воно стане окрасою будь-якого столу і зігріє в холодний зимовий вечір.
Інгредієнти:
- Вишня — 2,5 кг
- Вукор — 1,5 кг
- Кориця — 2 шт.
- Бодян — 2 шт.
- Гвоздика — 2 шт.
- Кардамон — 3 шт.
- Перець духмяний горошком — 2 шт.
Приготування:
- Видаляємо з вишень кісточки.
- Кладемо ягоди в миску, засипаємо цукром і залишаємо на 3 години, щоб вони пустили сік.
- Перекладаємо вишні в каструлю, доводимо до кипіння й через хвилину вимикаємо вогонь. Знімаємо в варення пінку та залишаємо на 2—3 години до повного охолодження.
- Прянощі складаємо в марлевий мішечок і кладемо у варення. Повертаємо його на плиту, знову доводимо до кипіння і через 2 хвилини вимикаємо вогонь. Залишаємо охолонути.
- Повторюємо процедуру варіння ще 2 рази. Видаляємо спеції, заливаємо гаряче варення в простерилізовані банки та закручуємо. Зберігати його краще при кімнатній температурі.
Шоколадно-вишневе варення
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Інгредієнти:
- Вишня — 0,5 кг
- Цукор — 200 г
- Сік лимона — 1 ст. л.
- Чорний шоколад 70% — 100 г
- Ром або коньяк (за бажанням) — 100 мл
- Вода — 50 мл
Приготування:
- Очищаємо вишні від кісточок та кладемо їх в каструлю.
- Додаємо воду, лимонний сік і цукор. Помішуючи, доводимо до кипіння.
- Зменшуємо вогонь і додаємо коньяк або ром.
- Варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Шоколад ламаємо на шматочки. Знімаємо варення з вогню, додаємо шоколад та перемішуємо до повного його розчинення.
- Варення готове. Залишилося розлити його у банки.
Вишневе варення з мигдалем та лікером
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Таке варення чудово підійде до млинців, кексів або морозива.
Інгредієнти:
- Вишня — 1 кг
- Цукор — 800 г
- Желфікс — 1 пакетик
- Мигдальні пластівці — 75 г
- Вишневий лікер — 2 ст. л.
Приготування:
- Видаляємо кісточки з вишень. Засипаємо цукор і желфікс та залишаємо на кілька годин.
- Ставимо на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо пінку й варимо протягом 2—3 хвилин.
- Знімаємо з вогню, додаємо в варення лікер та мигдаль.
- За бажання горіхи можна попередньо подрібнити.
- Наповнюємо варенням попередньо підготовані банки. Наше варення з мигдалем та лікером готове!
Смачного!
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