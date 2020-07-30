У серпні весь християнський світ очікує двотижневий Успенський піст. Які ще церковні дати відзначатимуть віряни в останньому місяці літа? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят на серпень 2020 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати, а також дні постів. Усі деталі — в матеріалі.

У серпні весь православний світ буде дотримуватися Успенського посту. Він вважається строгим: не можна їсти м’яса, молочних продуктів і яєць, а рибу — тільки у свято Преображення Господнього.

Православний церковний календар на серпень 2020

1 серпня — знайдення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця; преподобної Макрини Каппадокійської; благовірного князя Романа Рязанського; преподобного Паїсія Печерського; блаженного Стефана Лазаревича Нового і матері його благовірної княгині Міліци, сербських; преподобного Дія Константинопольського; ікони Божої Матері «Розчулення» Серафимо-Дівеєвської.

2 серпня — пророка Іллі; преподобного Авраамия Галицького, Чухломского, ігумена; знайдення мощей преподобномученика Афанасія Брестського.

3 серпня — преподобних Симеона Палестинського, Христа ради юродивого, та Іоанна, його сподвижника; преподобних Онуфрія Мовчазного і Онисима затворника, Печерських.

4 серпня — мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини; преподобного Корнилія Переяславського; перенесення мощей священномученика Фоки, єпископа Синопського.

5 серпня — Почаївської ікони Божої Матері; мучеників Трохима, Феофіла і з ними 13-ти мучеників.

6 серпня — мучеників благовірних князів Бориса і Гліба; мучениці Христини Тирської; преподобного Полікарпа Печерського, архімандрита.

7 серпня — успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці; святих жон Олімпіади, дияконіси і преподобної Євпраксії діви, Тавенської; преподобного Макарія Жовтоводського, Унженського.

8 серпня — священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, пресвітерів Нікомидійських; преподобного Мойсея Угрина, Печерського; преподобномучениці Параскеви Римської.

9 серпня — великомученика і цілителя Пантелеймона; преподобного Германа Аляскинського; блаженного Миколи Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородського.

10 серпня — Смоленської ікони Божої Матері «Одигітрія»; апостолів від 70-ти Прохора, Никанора, Тимона і Пармена дияконів.

11 серпня — преподобномучеників Серафима і Феогноста, ієромонахів; мученика Каллиника Кілікійського; преподобних Костянтина і Косми Косинського, староруських; мучениці Серафими діви.

12 серпня — апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, мученика Іоанна Воїна; знайдення мощей преподобного Германа Соловецького.

13 серпня — Передсвято Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього; праведного Євдокима Каппадокіянина; священномученика Веніаміна, митрополита Петроградського, і з ним преподобномученика Сергія Петроградського, архімандрита; мучеників Юрія та Івана Петроградських.

14 серпня — початок Успенського посту; Медовий Спас; семи мучеників Маккавеїв, матері їхньої мучениці Соломонії і вчителя їхнього мученика Єлеазара.

15 серпня — перенесення мощів первомученика апостола від 70-ти Стефана, архідиякона, і набуття мощей праведних Никодима, Гамалиїла і сина його Авіва; блаженного Василя, Христа ради юродивого, Московського чудотворця.

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16 серпня — преподобного Антонія Римлянина, Новгородського чудотворця; преподобних Ісаакія сповідника, Далмата і Фавста.

17 серпня — семи отроків Ефеських: святих Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана і Антоніна.

18 серпня — передсвято Преображення Господнього; мученика Антіохійського Євсигнія.

19 серпня — Преображення Господнє; Яблучний Спас.

20 серпня — післясвято Преображення Господнього; знайдення мощей святителя Митрофана, єпископа Воронезького; преподобномученика Дометія Персянина, ієродиякона, і двох учнів його; преподобного Меркурія Печерського, єпископа Смоленського; преподобних Пимена Багатохворобливого і Пимена Печерського, ігумена, постника Печерського.

21 серпня — перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких; святителя Еміліана, єпископа Кизичеського.

22 серпня — Собор Соловецьких святих; апостола Матвія.

23 серпня — священномучеників Лаврентія, архідиякона, Сикста II, папи Римського, Фелікіссіма і Агапіта, дияконів; мученика Романа Римського; блаженного Лаврентія, Христа ради юродивого, Калузького.

24 серпня — священномученика Евпла Катанського, архідиякона; преподобномучеників Феодора і Василя Печерських; преподобного Феодора, князя Острозького, Печерського.

25 серпня — преподобномучеників Білогірських; мучеників Фотія і Аникити.

26 серпня — віддання свята Преображення Господнього; преподобного Максима Сповідника; святителя Тихона, Задонського чудотворця, єпископа Воронезького; знайдення мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московського чудотворця.

27 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; пророка Міхея; перенесення мощей преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського; преподобного Аркадія В’яземського і Новоторжського.

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня — післясвято Успіння Пресвятої Богородиці; Хлібний Спас; перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа; мученика Діомида лікаря.

30 серпня — священномученика Мирона Кизичеського, пресвітера; преподобного Аліпія, іконописця Печерського.

31 серпня — преподобного Іоанна Рильського; мучеників Флора і Лавра.

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