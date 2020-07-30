Надія Матвєєва: Новий сезон «Неймовірної правди про зірок» буде надихати глядачів

1 серпня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону улюбленої передачі про знаменитостей — «Неймовірна правда про зірок». Ведуча проєкту Надія Матвєєва ексклюзивно для STB.UA розповіла про те, які історії зірок вражають її найбільше, а також як змінилося її життя після карантину. Детальніше читайте в матеріалі.

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Надіє, розкажіть, що цікавого глядачі побачать у новому сезоні проєкту?

У новому сезоні глядачі обов’язково будуть вражені історіями про те, як відомі люди вийшли з карантину і повернулися до активного життя та до нових звершень. Я вважаю, що це надихне наших глядачів, тому впевнена: їм сподобається.

Чи була якась історія, яка вразила вас найбільше?

У першому прем’єрному випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» буде сюжет про відомих людей, які виділяють величезні кошти на благодійність і мало кому про це говорять. Я дуже рада, що саме наша команда зможе показати і розповісти про них і про те, що вони творять добро.

Із якими складнощами ви зіткнулися під час карантину?

Час карантину для мене, як і для багатьох українців, був складним, тому що ми зіткнулися з новими обмеженнями, страхами, переживаннями за здоров’я близьких. І, звичайно, ці обмеження змінили ставлення до навколишнього світу. Але я сподіваюся, що навіть цей сумний досвід буде корисний для нас у майбутньому, і я буду більш відповідально ставитися до того, що відбувається навколо, буду радіти дрібницям і цінувати життя, яке в нас є.

Як ви вважаєте, після карантину світ шоу-бізнесу зміниться?

Світ шоу-бізнесу вже змінюється, тому що обмеження та нові умови такі, що неможливо не реагувати на них. Але я дуже рада, що наші артисти, незважаючи ні на що, трудяться, як і раніше, хочуть порадувати глядачів і роблять усе можливе, а іноді й неможливе. Я бажаю всім удачі, натхнення, терпіння, сил і, звичайно ж, якнайшвидшого повернення до роботи.

Ви — успішна телеведуча. Чи є якийсь секрет? Може, топ-3 або 5 золотих правил від Надії Матвєєвої?

Я вважаю, що мій успіх як телеведучої полягає в команді, з якою я працюю. Люди, які створювали проєкти «Все буде добре», «Все буде смачно» і зараз — «Неймовірна правда про зірок» — це професіонали, які віддають своїй справі всі свої сили. Це команда, завдяки якій ми робимо чудовий якісний продукт і тішимо глядачів. Я вдячна їм, і всіма силами намагаюся відповідати очікуванням команди від мене, і хочу повертати ту позитивну енергію, яку отримую від них.

Що стосується успіху, то я завжди кажу про прості правила життя, які роблять нас щасливими. Для мене невід’ємною частиною практично кожного дня є склянка теплої води з лимоном уранці, прогулянка (тепер уже з собакою), легкі фізичні вправи, які повертають енергію в тіло і, звичайно ж, сон, який я намагаюся берегти і плекати, бо він — джерело енергії та сил.

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