30 липня у всьому світі святкують Міжнародний день дружби. Це свято присвячується дружнім взаєминам між державами, національностями та культурами. Читайте подробиці.
Міжнародний День дружби вважається святом миру, любові, відсутності кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами . Сьогодні це одна з наймолодших міжнародних святкових дат.
Ідею проведення Дня дружби на офіційному рівні було оголошено в Міжнародне десятиріччя миру та ненасильства, що проводилося з 2001 по 2010 рік. Її зафіксували в Декларації та Програмі дій . Остаточно свято затвердили у 2011 році на 65-ій сесії Генасамблеї ООН .
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Однак
традиція проведення Дня д ружби з’явилася раніше свого офіційного установлення . Вперше його відсвяткували в Парагваї в 1958 році, після чого звичай запозичили й інші країни.
Цього дня люди вітають одне одного , приділяючи особливу увагу своїм знайомим та друзям з інших країн.
Редакція
STB.UA вітає всіх читачів з Міжнародним днем дружби! Нехай між вами й вашими друзями не буде кордонів! Цінуйте кожне добре слово та справжні щирі взаємини!
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