«Кріпосна»: Михайло Гаврилов розповів, як негативний персонаж вплинув на його життя

Михайло Гаврилов зіграв одну з головних ролей у драмі «Кріпосна». Його персонаж Григорій Червінський — справжній негідник, який стає на бік зла. Як Михайлу вдалося зіграти негативного героя? І в чому секрет акторської майстерності? Детальніше — в матеріалі.

Після виходу серіалу «Кріпосна» Михайло Гаврилов отримав, напевно, найбільшу кількість захоплених відгуків від глядачів. У драмі актор перевтілився у божевільного негідника Григорія Червінського, який мріє заволодіти кріпосною Кітті.

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Чи позначилася негативна роль на реальному житті актора? Михайло дав однозначну відповідь:

«Григорій — людська істота, тому я вивчав його з людської сторони. Безумовно, коли граєш темного персонажа, стаєш на нього схожим у деяких моментах. Одного разу сам вжахнувся, що такі речі можуть проскакувати у повсякденне життя. Я захопився настільки своєю роллю, що почав схоже поводитися. Говорив, як Григорій. Навіть ставився до людей, як пан до челяді. Саме ці моменти траплялися. Навіть дружина помітила, що зі мною відбувається нетипові речі».

За сюжетом у Григорія застрягла куля в нозі, і щоб притупити біль, він постійно перебував під впливом наркотичних речовин. Звичайно, професіоналізму Михайлу Гаврилову не позичати, адже перед зйомками в серіалі «Кріпосна» актор вивчав поведінку людей із залежністю.

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«Справжній артист повинен проживати свою роль, інакше не вийде нічого. Волею-неволею образ персонажа проникає і залишає слід у твоєму житті. І від цього потрібно відучуватися. Є люди, у яких образ забирає багато енергії», — ділиться актор.

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Слободенюк Олександра