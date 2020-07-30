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«І будуть люди»: топ-5 фактів про історичний серіал

30.07.2020

Уже цієї осені відбудеться прем’єра неймовірного історичного серіалу «І будуть люди», знятого за однойменним романом Анатолія Дімарова. Він побудований у формі саги і крізь призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи ХХ століття: Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади. Читайте топ-5 неймовірних фактів про серіал «І будуть люди» просто зараз!

  1. Робота над проєктом почалася ще 2015 року, коли FILM.UA Group підписала угоду щодо екранізації роману з удовою письменника Євдокією Дімаровою.
  2. Режисер Аркадій Непиталюк після успіху кінофільмів «Кров’янка» і «Припутні» не планував братися за роботу в телесеріалах. Проте він настільки закохався у проєкт, що погодився стати його режисером.
  3.  У серіалі знялися понад 120 акторів зі всієї України.
  4. Автор роману Анатолій Дімаров був очевидцем турбулентних подій початку XX сторіччя. Мати з маленьким Анатолієм та його братом мусила покинути рідне село й змінити прізвище, рятуючись від розкуркулення. Вона і є однією з героїнь книги та фільму.
  5. Музику для серіалу написав молодий талановитий композитор Роман Черенов. А дві головні пісні, що стали лейтмотивом, створив українсько-німецький фольк-джаз гурт LELÉKA. Ці композиції є варіаціями української народної пісні «Зозуля».

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

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