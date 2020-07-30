Гороскоп на 31 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 31 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви проживете цю п’ятницю більш продуктивно, ніж учорашній день. У першій половині дня ви завершите свій поточний проєкт, і вам відразу ж буде доручена нова робота від вищого керівництва. Ознайомившись із цим завданням, ви зрозумієте, що ваш бос довірив вам проєкт, який може стати справжнім проривом у вашій кар’єрі!

Телець

Сьогодні ви будете забагато говорити про себе і відмовитеся вислуховувати проблеми ваших близьких. Не поводьтеся так, інакше ризикуєте втратити повагу людей, які дуже цінують вас. У черговій розмові зі своєю половинкою забудьте про себе і запитайте, як почувається ваш партнер, поцікавтеся його успіхами на роботі.

Близнюки

Сьогодні ви поставите перед собою мету подружитися з одною високопоставленою людиною, щоб скористатися її зв’язками для просування вашої кар’єри. У процесі спілкування ви зрозумієте, що ця людина вже звикла до того, що інші шукають дружби з нею тільки через корисливі цілі. Вона не відповість «так» чи «ні» на ваш запит про допомогу, однак її незадоволений вираз обличчя свідчитиме про те, що вона вам не допоможе.

Рак

Не варто вдаватися до серйозних змін у ваших стосунках. Просто змініть своє ставлення до вашої половинки. Ви повинні визнати, що ваш партнер ― доросла і незалежна людина, яка має право на свою особисту думку.

Лев

Сьогодні вам доведеться витримати дуже складну розмову з одним із батьків вашої половинки. Ця людина буде делікатною і тактовною у своїх словах, але ви все одно дуже розлютитеся. Розмова стосуватиметься вашої половинки.

Діва

Сьогодні ви перетнетеся зі своїм колишнім партнером, і в вас прокинуться ностальгічні почуття. Ви довго будете боротися з цими думками.

Терези

Сьогодні ви станете лідером одного дуже складного проєкту. Не підведіть боса і виконуйте ваші обов’язки як ніколи добре.

Скорпіон

Сьогодні ви захочете поміняти в собі абсолютно все: починаючи з зовнішності і закінчуючи вашою діяльністю. Ви підете в інтернет шукати нову роботу в тих сферах, що затребувані в вашому місті.

Стрілець

Сьогодні у вас з’явиться можливість втекти зі стін офісу і попрацювати за його межами. Ви досягнете відмінних результатів, виконуючи доручення боса. Він похвалить вас за роботу і запропонує виконувати подібні доручення частіше.

Козеріг

Ви дізнаєтеся, що штат вашої компанії скорочується. Ви сильно злякаєтеся скорочення і почнете шукати інші варіанти роботи.

Водолій

Не витрачайте сили і час на спілкування з дурною людиною. Швидше за все йдеться про вашого сусіда, від якого просто так не відкараскаєшся.

Риби

Сьогодні на вас чекає складна співбесіда. Якщо ви справді хочете отримати цю посаду, поводьтеся, як справжній професіонал, і не забувайте багато усміхатися.

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