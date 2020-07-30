Кінець літа. Час відпусток і відпочинку. Та з огляду на нестабільну ситуацію в країні і світі загалом комусь явно доведеться почекати з морем. Однак серпень приготував багато цікавого і корисного: бонуси, підвищення і прибавку до зарплати. Читайте фінансовий гороскоп для кожного знака зодіаку на серпень 2020 року. І нехай усі ваші покупки принесуть вам радість і задоволення.

Овен

Спонтанні витрати і покупки на емоціях ― заборонена зона для вас у цьому місяці. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Овен провіщає: замість того, щоб тринькати накопичене, знайдіть підробіток. В іншому разі до кінця місяця ви можете залишитися з порожнім гаманцем…

Телець

Липень стане сприятливим у фінансовому плані. На роботі вам можуть довірити серйозне завдання. Не схибте! Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Телець провіщає: якщо ви виявите професіоналізм і нестандартний підхід до вирішення проблем, начальство побалує вас значною премією…

Близнюки

Авантюри можуть принести вам дохід! Можна і треба ризикувати, бо зірки на вашому боці. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Близнюки провіщає: довіряйте своїй інтуїції, вона вас точно не підведе!

Рак

Нарешті ваш професіоналізм буде оцінений і принесе дохід! Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Рак провіщає: що більший досвід ― то більші гроші. Та навіть якщо ви новачок у своїй справі, на вас чекає успіх у фінансовому плані. Головне ― не розслабляйтеся! Займіться саморозвитком і поліпшенням професійних навичок.

Лев

Емоції стануть вашим головним ворогом. Ви будете схильні до спонтанних покупок. Навіть вирішивши сходити по хліб у найближчий магазинчик, можете повернутися додому з парочкою нових вечірніх суконь. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Лев провіщає: будьте обережні з подібними витратами!

Діва

На вас чекає дуже сприятливий фінансовий період! Бос довірить вам серйозний проєкт, який може принести компанії великий прибуток. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Діва провіщає: якщо впораєтеся з ним і успішно реалізуєте, вас озолотять!

Терези

У сфері фінансів в серпні Терези стануть справжніми щасливчиками. Масштабні покупки, вкладення у великі проєкти окуповуватимуться на 200 відсотків. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Терези провіщає: не зазнавайтеся і не витрачайте відразу зароблені гроші, бо до кінця місяця ви можете залишитися ні з чим.

Скорпіон

Відчуваєте, що фінансове становище кульгає? Не поспішайте завалювати себе понаднормовою роботою і фрілансом. Краще трохи «затягнути паски», ніж змусити себе цілодобово сидіти в офісі. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Скорпіон провіщає: всіх грошей не заробите, а якщо підірвете здоров’я і зіпсуєте нерви, все зароблене піде на лікарів і ліки.

Стрілець

У серпні у Стрільців з’являться сотні можливостей поліпшити свій матеріальний стан. Отримали пропозицію про підробіток? Погоджуйтеся! Керівник попросив зайнятися серйозним, але дуже трудомістким проєктом? Беріться за справу обов’язково, адже премії ніхто не скасовував! Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Стрілець провіщає: ні за що не беріть і не давайте в борг.

Козеріг

Козерогам катастрофічно не вистачає безумства. Серпень ― саме час, щоб виправити це. Ризикуйте, шукайте можливості і користуйтеся ситуацією ― ви можете зірвати великий куш! Не силуйте себе нецікавою монотонною роботою тільки заради грошей. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Козеріг провіщає: знайдіть улюблену справу і перетворіть хобі на джерело прибутку ― для вас немає нічого неможливого!

Водолій

У серпні Водоліям варто уникати спонтанних витрат. Не піддавайтеся миттєвому бажанню купити щось дуже потрібне, не беріть і не давайте в борг. Якщо з’явилася можливість заробити грошенят, обов’язково погоджуйтеся. Але! Не витрачайте зароблене, а відкладіть на непередбачені витрати. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Водолій провіщає: ближче до кінця місяця вони точно з’являться.

Риби

Серпень для Риб стане важким періодом. Фінансові злети чергуватимуться з занепадом матеріального становища. І головне в такі моменти ― зберігати спокій. Не біжіть стрімголов по кредит, бо не хочете «затягувати пасок». Не набирайте боргів у друзів і колег. Фінансовий гороскоп на серпень 2020 року для знака Риби провіщає: думайте головою, а не емоціями!

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