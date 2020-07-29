Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Вибір матері»: хто є біологічною матір’ю Олени?

29.07.2020

25 вересня о 21:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5 та 6 серії серіалу «Вибір матері». У цих серіях Олена дізнається правду про те, хто насправді її біологічна мати і чому вона залишила її в дитячому будинку. Також міліціонер Михайло запідозрив, що Інна насправді жива. Як будуть розвиватися події далі? Дивіться продовження в серіалі.

Вибір матері – 5 серія дивитись онлайн

Вибір матері – 6 серія дивитись онлайн

выбор матери

Більше на тему: «Вибір матері»: актори драматичного серіалу

У 3 і 4 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:

  • У чому міліція звинуватила Марину Марчук?
  • Хто виявиться біологічною матір’ю Олени?
  • Чому Карина категорично не сприймає Олену та Інну?
  • Куди поїхав Михайло? Що він запідозрив?

Більше на тему: Вибір матері 7 і 8 серії: дивитися онлайн що буде в серіалі 26.09.2019

Video: «Вибір матері»: хто є біологічною матір’ю Олени?

Серіал Вибір матері - 5, 6 серії від 25 вересня 2019. Опис, сюжет 5 серії, 6 серії Вибір матері - що буде у фільмі Вибір матері 25.09.2019

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить