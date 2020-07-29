Однією з головних сюжетних ліній легендарного серіалу «Кріпосна» стала історія Галі, яка отримала волю. Ексклюзивно для сайту STB.UA Слава Красовська розповіла, як вживалася в роль, чи імпровізувала та кого ще хотіла би зіграти, окрім Галі. Детальніше читайте у матеріалі.

Ви — одна з актрис, які так круто розмовляють українською мовою. У вас є дуже багато крилатих висловів у серіалі. Скажіть, це було у сценарії прописано? Чи ви імпровізували?

Одна з прекрасних особливостей сценарію «Кріпосної» в тому, що він максимально логічний. За 48 серій у мене жодного разу не виникло бажання пожалітися режисерові на текст і попросити змінити репліку. Я уявити не можу, скільки це роботи – прописати таку кількість персонажів логічно і зручно. Тож із текстом особливо імпровізувати не було потреби. Можливо, якісь дрібниці, які уточнювали оцінку чи реакцію, але не більше.

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Яку роль, окрім Галі, ви би хотіли зіграти у серіалі «Кріпосна»?

Спочатку я пробувалася на роль Лідії Шефер, і вона мені дуже сподобалася. Я отримала величезне задоволення на пробах та навіть не дуже вже хотіла пробуватися на Галину. Але коли мене затвердили і я побачила сценарій повністю — так полюбила мою Галю, що і уявити собі не можу інший варіант моєї присутності у серіалі.

Ви перейняли якісь звички Галі у своє життя?

Це, можливо, другий випадок у моєму житті, коли було дуже важко розлучатися з героїнею. Коли існуєш у такому яскравому характері, то переймаєш його звички. Ми навіть з партнерами між сценами так і спілкувалися. Іноді в повсякденному житті у мене миготять повадки моєї героїні, думаю: «Боже, що ж про мене люди подумають?» (сміється. — Прим. ред.).

Яка сцена була найскладнішою?

Напевно, коли я вішаюся. Це була дуже складна сцена, особливо фізично. Була спеціальна система, яка тягнула плечі до стегон. Після кожного дубля, коли обрізали мотузку і я падала, треба було все заново переодягати и налаштовувати.

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Яку роль ви мрієте зіграти?

Принцесу Амазонки. Ну, знаєте, у такому металевому купальнику, верхи на коні, волосся розвивається і обов’язково битися на мечах і стріляти з лука. А ще мене дуже приваблює Київ епохи срібного віку. Мені хотілося б зіграти музу когось із великих, хто творив у Києві: або актрису Віру Холодну, якій присвячував пісні киянин Олександр Вертинський, або Емілію Прахову, з якої Михайло Врубель написав лик Божої Матері в Кирилівській церкві.

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