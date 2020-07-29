Гороскоп на 30 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 30 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні девізом Овна цілком можуть стати слова: «Найважливіше ― порядок в домі»! І це стосується не тільки прибирання приміщення, а й порядку в особистих справах. Для Овна це чудовий час для того, щоб зміцнити взаємини з близькими або подолати непорозуміння, які, можливо, накопичилися в сім’ї на цей момент. Ну і благоустроєм будинку вам сьогодні теж зайнятися не завадить.

Телець

Сьогодні запорука успіху Тельця ― це послідовність і поступовість, благо саме до цього його і схиляють екстрасенси. Розум сьогодні працюватиме чітко і швидко, та й взагалі справи обіцяють іти як по маслу. У спілкуванні Телець 30 липня цілком може здивувати оточення своєю розсудливістю. У справах це принесе йому чимало користі.

Близнюки

Сьогодні перед Близнюками постане необхідність розібратися в своїх фінансах. Бажано не відкладати ці справи на потім, тому що більш зручного часу не буде ще довго. 30 липня дуже корисним для Близнюків буде сісти за стіл і розписати свої основні плани на найближче майбутнє, звернувши особливу увагу на графу витрат і доходів. Імовірність того, що ці плани виявляться вдалими, дуже висока.

Рак

Сьогодні Раку захочеться в усьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточення не обов’язково буде поділяти такі настрої. Нестрашно, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде як по маслу. Сьогодні Рак буде особливо щасливий у справах, що вимагають послідовності і логічності, от і не треба витрачати зайвих емоцій ні на що інше.

Лев

Сьогодні, хоч би що коїлося навколо, Лев захоче поставити стіну між собою і навколишньою дійсністю. Нехай світ сходить з розуму, як йому заманеться, ― Лев же займатиметься своїми власними справами, не зважаючи ні на що. Взагалі, весь цей світ не вартий того, щоб на нього відволікатися! Ну, хіба що поговорити трохи про його дивацтва і недоліки.

Діва

Сьогодні у Діви з’явиться шанс організувати будь-яке шоу! Питання тільки в тому, що це буде за шоу ― красиве дійство з масою глядачів чи банальна сімейна сцена з биттям посуду і розмовами на підвищених тонах. У кожному разі, артистичні здібності у Діви 30 липня будуть на висоті. Залишилося тільки знайти їм симпатичне застосування.

Терези

Сьогодні на порядку денному у Терезів стоятимуть питання, пов’язані з організацією і дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми і правила, може викликати у Терезів активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло в роздратування. Ну, а якщо не хочете уславитися моралістом, не намагайтеся сьогодні читати іншим нотації.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіону не завадить знайти час для того, щоб організувати які-небудь дружні посиденьки. Ще краще влаштувати спільний похід з друзями на якийсь захід. Хоч у театр, хоч на виставку або в кіно ― головне, щоб тема була цікава. В цьому випадку тепла дружня атмосфера і позитивні емоції Скорпіону сьогодні гарантовані!

Стрілець

У цей день Стрільцям категорично протипоказано будь-яке спілкування з начальством. Якщо ж начальство, як на зло, вирішить викликати вас «на килим», провести якусь бесіду або поспілкуватися з вами по телефону, придумайте будь-яку відмовку. Все що завгодно: хвора бабуся, раптова мігрень, атомна війна… В іншому разі сьогодні спілкування з начальством у Стрільця може плавно перетекти в розмову на підвищених тонах, а потім і в звільнення.

Козеріг

Сьогодні на порядку денному у Козерога стоятимуть два відомих питання: «Хто винен?» і «Що робити?». Тільки якщо на друге питання шанси знайти відповідь невисокі, то з пошуком винних у Козерога складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, раз по раз відволікатимуть Козерога від власних планів. Так, може, і бог з ним, з пошуком винних? Чи не краще зайнятися своїми справами?

Водолій

Сьогодні Водолій ризикує весь день провести за вирішенням чужих проблем і питань. Саме до цього його схиляють зірки. Через це власні справи можуть на час відійти на другий план. Зате, допомагаючи іншим, Водолій сьогодні має шанс знайти нових друзів і союзників. А це, погодьтеся, теж непогано.

Риби

Сьогодні як ніколи Риби можуть здивувати всіх (у тому числі й себе) своїми організаторськими здібностями. Те, на що вчора людей довелося б довго вмовляти, 30 липня у Риб може вийти без зайвих зусиль. Дар переконання буде підкріплений яскравістю позитивних емоцій, що поєднуються з бездоганною логікою. Встояти проти такого арсеналу оточенню буде непросто!

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