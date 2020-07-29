«Дизель Студіо» знімає для СТБ «Папаньки-3»

Вчора, 28 липня, стартували зйомки третього сезону серіалу «Папаньки» на замовлення телеканалу СТБ. У нових серіях герої переїдуть за місто. Творці переконують, що в нових серіях глядачі побачать дуже багато сімейного і зрозумілого в будь-якій точці світу гумору, а відносини батьків та дітей вийдуть на новий рівень.

Перші сцени знімаються за містом в будинку Єгора, оскільки основні дії нового сезону будуть розгортатися саме в селищі.

Третій сезон ми вирішили зробити в стилі «кантрі». Єгор Козаченко (актор Єгор Крутоголов) нарешті добудував будинок, переїхав з дружиною Світланою (Лілія Ребрик) і сином Ігорем (Дем’ян Шиян) за місто, де сім’я чекає появи на світ другої дитини, – розповідає шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар. – Саме на вечірці на честь новосілля Микита, Женя і Саша подумають, що було б непогано провести все літо в селі.

Всі герої поступово переїдуть за місто – хтось з власної волі, кого-то змусять обставини. Чи готові вони до такого життя? Зовсім ні! Свіже повітря, романтика сільських вечорів, товариські сусіди – це тільки звучить заманливо. На ділі все буде не так райдужно. Особливо складно доведеться сім’ї міських інтелігентів Малишева.

У третьому сезоні «Папаньок» заплановано багато любовних трикутників, непростих відносин в сім’ях і кілька нових героїв. У кожній родині з’являться сумніви, розбіжності і перепони.

Микиту нарешті дістануть істерики Іри. До Жені Малишева приїде батько після 30-ти років відсутності. Саша захоче серйозних стосунків з чудовою дівчиною Машею, але він зовсім не вміє їх будувати, – розкриває таємниці Олексій Бланар.

І сенсація сезону – Єгор готується стати папанькой вдруге. Власне, як це сталося рік тому в його житті.

З’явиться в новому сезоні і підступна спокусниця Віка у виконанні Вікторії Булітко. Але як вона вплине на долі персонажів, автори серіалу поки тримають в секреті.

Над серіалом працює та ж знімальна група: режисер-постановник – Максим Бернадський, оператор-постановник – Костянтин Чумаков, художник-постановник – Олександра Кодій. І беззмінний керівник проєкту – Наталія Каптан.

Як герої впораються з новими сюрпризами долі, чи знайдуть спільну мову зі своїми близькими і чи зможуть залишитися кращими папаньками для своїх дітей – побачимо в третьому сезоні.

Прем’єра серіалу Папаньки-3 в ефірі СТБ запланована на весну 2021 року.

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