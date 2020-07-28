Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Варення з дині на зиму: рецепт від Діми Касапа

28.07.2020

Варення з дині ідеальний варіант смачних та корисних ласощів для консервації на зиму. Як же приготувати варення з дині? Покроковий рецепт динного варення від учасника «МастерШеф. Професіонали» Діми Касапа читайте в матеріалі.

Варення з дині на зиму: рецепт

Інгредієнти:

  • диня 1 кг
  • цукор 600 г
  • вода 1 склянка
  • лимонна кислота 3 г
  • ванільний цукор 1 ч. л. (за смаком)

Більше на тему: Морозиво з дині: покроковий рецепт

Приготування:

  1. Диню ретельно промити, зняти шкірку завтовшки не більше 1,5 мм. Розрізати її на частини, видалити насіння і ніжну частину м’якоті, прилеглу до насіння.
  2. Нарізати на шматочки завтовшки 1520 мм і завдовжки 30 мм або на кубики з гранями 30 мм.
  3. У каструлі довести до кипіння воду. Нарізану диню бланшируємо у киплячій воді 38 хв. (залежно від стиглості) і одразу ж охолоджуємо у крижаній воді.
  4. Готуємо сироп. Щоб він вийшов міцністю 70%, потрібно на 600 г цукру додати 1 склянку води.
  5. Підготовлені шматочки дині залити готовим цукровим сиропом і витримати 8 годин.
  6. Через цей час шматочки дині разом із сиропом варимо ще 810 хвилин (при мінімальному кипінні) і знову залишаємо на восьмигодинну витримку.
  7. Перед останнім, третім, варінням додаємо лимонну кислоту і ваніль.
  8. На 1 кг динь додаємо 3 г лимонної кислоти і ванільний цукор (або ванілін) за смаком.
  9. При фасуванні варення у банки гарячим його уварюють до 6568% концентрації сиропу з температурою кипіння 104105 °С.
  10. При фасуванні варення з дині у холодному вигляді слід уварювати його до 75% концентрації з температурою кипіння сиропу 108 °С.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить