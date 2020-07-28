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Топ-6 художніх книг від Григорія Бакланова

28.07.2020

Неймовірний актор серіалів «Ніщо не трапляється двічі» і «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов обожнює якісну літературу. Але які книжки він вважає своїми настільними? Дізнайтеся просто зараз!

  • Євген Водолазкін. «Лавр»
  • В’ячеслав Полунін. «Алхімія сніжності»
  • Олександр Столяров. «Нова книга»
  • Костянтин Паустовський. «Телеграма»
  • Федір Достоєвський. «Брати Карамазови»
  • Олексій Іванов. «Географ глобус пропив»

Дивіться незабаром на телеканалі СТБ нову режисерську версію «Спіймати Кайдаша»!

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