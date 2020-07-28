1 серпня на СТБ стартує новий сезон улюбленого проєкту про життя селебріті — «Неймовірна правда про зірок». Керівник проєкту Дмитро Слободян ексклюзивно для STB.UA розповів, яким він буде, а також про те, які складнощі виникали під час зйомок. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Дмитро, розкажіть, що нового й цікавого чекає на глядачів у новому сезоні?

З 1 серпня проєкт «Неймовірна правда про зірок» виходитиме з новим хронометражем —1,5 години ефіру. Ми хочемо, щоб ранок суботи для глядачів разом із нашою програмою проходив позитивно і з гарним настроєм. І в новому сезоні ми продовжимо вже усталену традицію. Наша команда покаже зірок у реальному житті, без гриму та лоску. Улюбленці мільйонів поділяться своїми переживаннями і життєвими порадами.

Як вплинув карантин на зйомки проєкту?

Звичайно ж, карантин вплинув на зйомки проєкту, адже через обмеження не відбувається величезна кількість заходів. Та, незважаючи на це, глядачі зможуть побачити в нових випусках багато цікавого.

Що було найскладнішим під час підготовки до нового сезону?

Найскладніше — це відсутність заходів і концертів через карантин. Усі зірки або роз’їхалися або дотримуються строгого карантину.

Чи з’являться нові рубрики в проєкті?

Ми залишили старі улюблені рубрики і будемо їх оновлювати щотижня, вносячи щось новеньке.

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