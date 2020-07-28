Чому чоловік не допомагає з дитиною?

Народження і виховання дітей — це відповідальність двох дорослих людей. Варіанту, що дружина займається дітьми, а чоловік іноді допомагає, бути не може. Якщо пара — дорослі особистості, то подібне питання виникати не має. Однак трапляються ситуації, коли чоловік просто не допомагає з дитиною. Чому так відбувається, розповіла експертка проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна.

Чоловік не допомагає з дитиною? Вся відповідальність покладається лише на ваші плечі? Чоловік не бере участі у вихованні та житті дитини, а потім ще й може докоряти дружині, що вона не так виховала сина або дочку. Знайоме? ⠀

З подібним стикаються жінки, які свідомо чи несвідомо вибрали собі в партнери чоловіка з психологічним віком дитини. Так стверджує психолог і гіпнолог Тетяна Ларіна.

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Деякі чоловіки думають, що домашня робота і виховання дітей — це «нічогонероблення». Давайте порахуємо вартість роботи кухарки, гувернантки, прибиральниці, няні для малюка, вихователя і репетиторів.

«Якщо все підсумувати, то домашня жіноча праця дорого коштує. За цю роботу люди отримують зарплату, а тут одна жінка виконує всі ці завдання. Якщо батьки — дорослі люди, вони обов’язково домовляться, як краще розділити завдання і допомогти одне одному. У сімейному житті повинна бути взаємозамінність. Це нормально. Якщо малюк росте в сім’ї, де мама робить усе, а тато іноді з’являється, у дитини формується картинка, що це так і треба. У своєму подальшому житті вона шукатиме таку саму форму стосунків», — каже експертка.

⠀Тетяна Ларіна рекомендує уважно поставитися до вибору партнера і майбутнього батька своїх дітей!

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