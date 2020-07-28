Переможниця проєкту «Холостяк»-10 Даша про нове реаліті «Холостячка»

Телеканал СТБ анонсував новий прийдешній проєкт «Холостячка». Саме в ньому вперше свою другу половину обиратиме дівчина. Головною героїнею стала Ксенія Мішина, до якої прикута величезна увага публіки. Переможниця романтичного реаліті «Холостяк»-10 — Даша Ульянова — поділилася своєю думкою про майбутній старт «Холостячки».

«Знаєте, особисто мені ця задумка здається дуже крутою і, як мінімум, чесною та справедливою ​​щодо жінок. Нарешті — рівноправність», — зазначає Даша.

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Переможниця проєкту «Холостяк»-10 з нетерпінням чекає на вихід прем’єри. Особливо їй буде цікаво спостерігати за поведінкою чоловіків, які боротимуться за серце Ксенії Мішиної: «Цікаво спостерігати, як чоловіки будуть завойовувати головну героїню, які побачення будуть планувати, як залицятися. Чи будуть плакати в авто після вильоту з церемоній? Чи буде дівчина вручати їм троянди або щось інше? А що кандидати казатимуть один про одного? Ось і подивимося, чим чоловічий колектив відрізняється від жіночого».

Даша Ульянова також поміркувала на тему взаємодії жінки і чоловіків, рівноправності і можливості вибору: «Я за рівноправність, я за те, щоб жінка також вибирала. І нехай головна героїня робить усе, що хоче, аби була щаслива і зустріла в результаті своє справжнє кохання», — підсумувала гімнастка.

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