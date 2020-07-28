Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Овочеві чипси: рецепт від Юрія Негрича

28.07.2020

Овочеві чипси – це смачно і корисно. Чому б не приготувати їх саме зараз?! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич поділився рецептами овочевих чипсів із буряка, кабачків і томатів. Покрокове приготування смачної страви читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Картопляні чипси: рецепт від Юрія Негрича

Овочеві чипси з буряка

Овочеві чипси з буряка

Буряк дуже корисний – це ні для кого не секрет. Букет вітамінів побалує ваш організм, а смак овочевих чипсів скрасить перегляд фільму або посиденьки у веселій компанії. Смачно, корисно і просто готувати – ну, що ще потрібно для радості? Давайте готувати!

Інгредієнти:

  • буряк – 5 шт.
  • рослинна олія
  • спеції, сіль – за смаком

Приготування:

  1. Наріжте буряк у формі чипсів.
  2. Промийте під проточною водою і висушіть.
  3. Розігрійте духовку до 165 градусів. Помістіть чипси на деко.
  4. Сушіть чіпси у духовці 20 хвилин, потім переверніть їх і потримайте в духовці ще стільки ж часу (можна на хвилин 10 менше).

Овочеві чипси з кабачків

Овочеві чипси

Кабачки настільки корисні, що ви й уявити собі не можете. Ваша шкіра, волосся і зір отримають максимальну кількість підтримки у вигляді бета-каротину, який є у їх складі. А ще вони містять калій, кальцій, залізо, магній. Звісно, що з кабачків теж можна приготувати смачні овочеві чипси.

Інгредієнти:

  • молодий кабачок (без насіння) – 2 шт.
  • молоко – 1 ст. л.
  • яйце – 1 шт.
  • часник (сушений)
  • сир (твердий) – тертий дрібно
  • сухарі
  • спеції – за смаком

Приготування:

  1. Очистіть кабачки від шкірки і наріжте.
  2. Потім додайте спеції за смаком і перемішайте.
  3. Візьміть окрему миску і вилийте туди молоко, додайте яйце і збийте.
  4. В окремій мисці перемішайте панірувальні сухарі і натріть туди сир.
  5. Злийте сік з овочів і підготуйте дево для чіпсів.
  6. Дольки кабачків макайте спочатку в яйце, а потім у сирну масу.
  7. Викладіть на деко і помістіть в духовку, розігріту до 200 градусів.

Овочеві чипси з томатів

Овочеві чипси

Більше на тему: Кабачки в духовці: 10 рецептів запечених кабачків від Юрія Негрича

Для приготування краще використовувати електросушарку. Ці чипси довго готувати, але воно того варте. У томатах є пектинові речовини, вони нормалізують артеріальний тиск і знижують рівень холестерину в крові. Це вам на замітку, щоб часу не шкодували на приготування цієї страви.

Інгредієнти:

  • свіжі томати – 5 кг (вибирайте тверді томати)
  • сіль – 2 ч. л.
  • олія рослинна – 2 ст. л.
  • спеції (на ваш розсуд) – 2 ч. л.

Приготування:

  1. Наріжте томати рівними кружечками, додайте рослинну олію, сіль і спеції. Перемішайте все.
  2. В електросушарці налаштуйте високий режим – 60 °С. Помістіть туди чипси.
  3. Коли овочеві чипси з томатів доведені до готовності, змініть режим на нижчий – 35 °С. Залиште на пару годин, щоб закріпити сушку.
  4. У процесі переставляйте піддони і міняйте місцями. Тоді чипси вийдуть ідеальними.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить