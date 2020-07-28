Овочеві чипси – це смачно і корисно. Чому б не приготувати їх саме зараз?! Учасник «МастерШеф. Професіонали»Юрій Негрич поділився рецептами овочевих чипсів із буряка, кабачків і томатів. Покрокове приготування смачної страви читайте в нашому матеріалі.
Буряк дуже корисний – це ні для кого не секрет. Букет вітамінів побалує ваш організм, а смак овочевих чипсів скрасить перегляд фільму або посиденьки у веселій компанії. Смачно, корисно і просто готувати – ну, що ще потрібно для радості? Давайте готувати!
Інгредієнти:
буряк – 5 шт.
рослинна олія
спеції, сіль – за смаком
Приготування:
Наріжте буряк у формі чипсів.
Промийте під проточною водою і висушіть.
Розігрійте духовку до 165 градусів. Помістіть чипси на деко.
Сушіть чіпси у духовці 20 хвилин, потім переверніть їх і потримайте в духовці ще стільки ж часу (можна на хвилин 10 менше).
Овочеві чипси з кабачків
Кабачки настільки корисні, що ви й уявити собі не можете. Ваша шкіра, волосся і зір отримають максимальну кількість підтримки у вигляді бета-каротину, який є у їх складі. А ще вони містять калій, кальцій, залізо, магній. Звісно, що з кабачків теж можна приготувати смачні овочеві чипси.
Інгредієнти:
молодий кабачок (без насіння) – 2 шт.
молоко – 1 ст. л.
яйце – 1 шт.
часник (сушений)
сир (твердий) – тертий дрібно
сухарі
спеції – за смаком
Приготування:
Очистіть кабачки від шкірки і наріжте.
Потім додайте спеції за смаком і перемішайте.
Візьміть окрему миску і вилийте туди молоко, додайте яйце і збийте.
В окремій мисці перемішайте панірувальні сухарі і натріть туди сир.
Злийте сік з овочів і підготуйте дево для чіпсів.
Дольки кабачків макайте спочатку в яйце, а потім у сирну масу.
Викладіть на деко і помістіть в духовку, розігріту до 200 градусів.
Для приготування краще використовувати електросушарку. Ці чипси довго готувати, але воно того варте. У томатах є пектинові речовини, вони нормалізують артеріальний тиск і знижують рівень холестерину в крові. Це вам на замітку, щоб часу не шкодували на приготування цієї страви.