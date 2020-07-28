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Олег Винник розповів, як ставиться до того, що його шанувальниць називають «вовчицями»

28.07.2020

Співак року за версією премії «Золота Жар-птиця» і суддя шоу «Х-фактор» Олег Винник став героєм нового випуску популярної ютуб-програми «Слава +». У ньому він розповів про музику, концерти і про своє ставлення до того, що його шанувальниць називають «вовчицями».

 «Практично щодня на карантині мене просили провести онлайн-концерт. Однак я не відчував, що потрібно спілкуватися з людьми таким способом. Я не легковажно ставлюся до цього. В даний період кожне твоє слово, кожен погляд, кожна емоція може спрацювати так, що комусь стане не по собі. І врешті-решт, коли мені запропонували концерт у доповненій реальності, я зрозумів, що це те, чого раніше не було. Але дай Боже, щоб ми більше не проводили таких віртуальних концертів і не орендували порожній стадіон», ― сказав артист.

Крім того, співак розвінчав міфи про зміну музичного напряму і свою творчість:

 «Я не можу робити щось одне, в якійсь кон’юнктурі, бити в одну лузу. Тому й пісні в мене різноманітні: є і балади, і класика, і рокові, і попсові, танцювальні, і навіть клубна музика є. Останнім часом більше схиляюся до року. Взагалі по життю я рок-н-рольщик».

На запитання, як співак ставиться до того, що його шанувальниць називають «вовчицями», Олег Винник відповів:

«Потрібно, в першу чергу, послухати слова пісні. Там говориться про серйозні речі. А люди вихоплюють щось із контексту і починають римувати. Дуже багато хто ображається, і я це помічаю. Мені самому не подобається таке “нав’язування”: коли на кожному телеканалі, кожній радіостанції, в газетах, інтернеті ― всюди це вже стало якоюсь візиткою».

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