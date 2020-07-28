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Чи потрібно змушувати дитину ходити на гуртки: поради Дмитра Карпачова

28.07.2020

Чи повинні батьки вибирати захоплення своїм дітям? Героїня одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» заслужена артистка України Тетяна Піскарьова вважає, що у її дочок є музичні дані, і тому з малих років займається з ними співом. Однак старша дочка зізналася, що їй це не подобається. Чи можуть батьки вирішувати, чим повинні захоплюватися їх діти, і до чого це може привести? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

супермама

Дмитру Карпачову загалом сподобалося, як Тетяна Піскарьова виховує своїх дочок. Однак у нього було важливе зауваження. Тетяна дещо сувора мама, яка сама вирішила, чим повинні захоплюватися її діти.

«Користь від гуртків є тільки тоді, коли дитина вибирає їх сама. Якщо ж діти відвідують тільки ті заняття, які вибрали батьки, то замість захоплення з’являється відраза».

Експерт із питань дитячої вікової психології наголосив, що це дуже поширена ситуація, коли батьки бачать у дітях не окремих особистостей, а продовження себе. Він зауважив, що коли діти поділяють захоплення батьків і отримують задоволення від занять, то це прекрасно. Але так буває дуже рідко. Найчастіше амбіції батьків псують життя дітям.

«Якщо мама змушуватиме свою дочку бути артисткою, то Настя може закритися в собі, адже вона в своєму сприйнятті ніколи не буде гідною і правильною дочкою для своєї мами».

супермама

Під час особистої розмови ведучий проєкту порадив Тетяні давати дітям більше свободи і дозволити їм знайти себе і свій шлях.

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