Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Неймовірна правда про зірок розпочинає новий сезон на СТБ

28.07.2020

1 серпня на СТБ стартує новий сезон улюбленого проєкту про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок». Надія Матвєєва і Григорій Решетник  продовжать розкривати глядачам найпотаємніші секрети українських і голлівудських зірок. Як і раніше, програма виходитиме щосуботи у ранковому слоті 9:30.

нппз

У новому сезоні «Неймовірної правди про зірок» глядачі побачать різнопланові рубрики, у  межах яких ведучі зазирнуть до найпотаємніших куточків життя селебріті – додому, за лаштунки, в особисті стосунки та навіть у сумочку. Друга частина програми – розгорнутий сюжет з одкровеннями знаменитостей.

«Ми хочемо, аби ранок суботи для глядачів, разом з нашою програмою, розпочинався позитивно і з хорошим настроєм. І у новому сезоні ми продовжимо вже сформовану традицію. Наша команда покаже зірок у реальному житті, без гриму і лиску. Улюбленці мільйонів поділяться своїми переживаннями та життєвими порадами. Обіцяємо, буде цікаво!», – коментує керівник проєкту Дмитро Слободян.

Керівник проєкту – Дмитро Слободян, шеф-редакторка – Юлія Черненко, креативний продюсер – Веніамін Вегерчук.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить