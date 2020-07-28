Малосольні огірки: топ-5 найсмачніших рецептів від учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали»
28.07.2020
Хочете дізнатися, як приготувати малосольні огірки швидко й апетитно? У нашій добірці ви знайдете прості рецепти на будь-який смак від учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали». Читайте найкращі рецепти малосольних огірків просто зараз!
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Рецепт хрустких малосольних огірків
Складові:
- 2 кг огірків (краще маленьких)
- 3 ст. л. солі
- 1 пуч. кропу
- 1 гол. свіжого часнику
- 6–7 скл. кип’яченої або фільтрованої води
Спосіб приготування:
- Ретельно промити огірки та зелень.
- Неочищену від шкірки часникову голівку розділити на окремі зубчики. Розчавити їх за допомогою «товкачика» або широкого леза ножа.
- Відфільтровану або кип’ячену охолоджену воду налити в миску й додати сіль. Перемішати.
- На дно банки об’ємом три літри або контейнера розкласти половину рубленої зелені та частину зубків часнику.
- Щільно укладати огірки, доки не заповниться вся банка.
- Зверху покласти решту часнику та кропу.
- Іще раз перемішати сольовий розчин, бажано до повного розчинення солі.
- Залити отриманим розчином огірки, накриваємо кришкою або марлею та залишити при кімнатній температурі приблизно на день.
- Після цього зберігати їх у холодильнику.
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Швидкий рецепт малосольних огірків
Складові:
- 500 г огірків
- ½ пуч. петрушки
- ½ пуч. кропу
- 2 зуб. часнику
- дрібка солі
- дрібка цукру
- чилі (мелений) – за смаком
Спосіб приготування:
- Помити огірки, нарізати кільцями.
- Подрібнити інші інгредієнти, потім ретельно все перемішати
- Змішати огірки з маринадом.
- Маринувати 15 хвилин.
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Рецепт солоних огірків з пряностями
Складові (для 3-літрової банки):
- 1,5 кг огірків
- 2 шт. молодого листя хрону
- 5 шт. листочків вишні
- 5 шт. листочків смородини
- 1 пучок кропу
- 2 шт. лаврового листа
- 5 шт. запашного перцю горошком
- 2 зубчики часнику
- 100 г морської солі
- 3 л фільтрованої або бутильованої води
Спосіб приготування:
- Замочити огірки у воді мінімум на годину. На дно чистої банки покласти листя хрону, вишні та смородини, гілочку кропу. Щільно укласти великі огірки — вони повинні розташовуватися вертикально.
- Зверху викласти менші огірки. Потім накрити їх листочками хрону, вишні та смородини. Додати часник, перець, лавровий лист, сіль. Залити холодною очищеною водою.
- Закрити банку капроновою кришкою, добре струснути, щоб розчинилася сіль. Сховати на три доби в тепле темне місце, злегка прикривши кришкою.
- Не забувати збирати піну з банки. Злити розсіл в окремий посуд, додати 100 мл води та кип’ятити близько 5 хвилин. Зняти піну.
- Посипати огірки гірчицею або додати її, попередньо загорнувши в чисту білу бавовняну тканину.
- Не поспішаючи залити огірки киплячим розсолом до краю горла банки, закатати стерилізованою кришкою. Перевернути догори дном, перевірити, щоб із-під кришки не текло й не шипіло.
- Укутати банки (наприклад, ковдрою) та залишити охолоджуватись.
- Зберігати огірки в темному прохолодному місці.
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Рецепт малосольних огірків із часником
Складові:
- 1 кг дрібних ґрунтових огірків
- 3 зубчики часнику
- 1 лист хрону
- 2–3 парасольки кропу
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 1 л води
Спосіб приготування:
- Помити огірки, залишити в холодній воді на 60 хвилин.
- В одному літрі води розчинити сіль і цукор, важливо зберегти пропорції.
- Помити і крупно нарізати лист хрону, почистити часник і нарізати його на часточки.
- Якщо хочете, щоб огірки були готові вже наступного дня, то перед засолкою потрібно обрізати кінчики.
- У скляну банку або пляшку скласти часник, частину кропу й хрону, потім укласти огірки, а зверху — решту зелені. Залити розсолом так, щоб він все покривав. Банку зав’язати марлевою серветкою.
- Залишити огірки на добу. В процесі розсіл повинен стати каламутним, а самі огірки змінити трохи колір.
- Зберігати малосольні огірки в холодильнику.
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Простий рецепт малосольних огірків
Складові:
- 1, 5 кг огірків
- 5 зубчиків часнику
- 3 ст. л. солі
- зелений кріп
- окріп
Спосіб приготування:
- Ретельно вимити огірки. Для швидкого приготування зрізати кінчики овочів.
- У чисту банку на дно викласти кріп і порізаний часник. Далі щільно укладати огірки.
- Зверху покласти кріп, додати сіль. Залити огірки окропом та накрити капроновою кришкою.
- Обережно покрутити банку, щоб сіль розчинилася.
- Коли малосольні огірки охолонуть, їх потрібно поставити в холодильник. Страва буде готова вже за кілька годин.
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