Гороскоп на 29 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 29 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам, пов’язаним із діловою сферою, в цей день треба бути обережними. З одного боку, зірки прогнозують вдалий час для того, щоб переконати партнерів у правильності ваших рішень, однак, з іншого боку, конфлікти, розпочаті сьогодні, можуть тягтися місяцями.

Телець

Полегшено зможете видихнути після неприємної і серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте в цей день і про розваги та амурні справи ― ви на це заслужили!

Близнюки

Для Близнюків, які впевнені у своїх стосунках, вдалий час для їх зміцнення і переходу на нові рівні. Самотнім же варто озирнутися навколо: є висока ймовірність помітити особу, яка в подальшому може додати барв у ваше життя.

Рак

У цей день бажано знайти час для духовного життя. Це може бути хороша книга, яка підкаже, в якому напрямку і якими методами краще вдосконалюватися. Варто знайти час і для повного релаксу. У тих же, кому сьогодні доведеться попрацювати, день буде проходити легко. Головне ― дивитися на все з боку і з гумором.

Лев

За ризиковані справи з фінансами і діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати второваними шляхами.

Діва

Навіть за сильного бажання розривати старі ділові контакти зараз не варто. Відкладіть цю справу до наступного тижня, інакше ризикуєте отримати небажаний відгук.

Терези

Для Терезів час зближення і романтики на якісному рівні. Тим, у кого є пара, рекомендується влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди ― так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

Скорпіон

Уважно стежте за двома речами сьогодні: своїм гаманцем і мовою. Не варто починати справи, пов’язані з судами, переїздами.

Стрілець

День зажадає особливої ​​стриманості ― конфлікти, розпочаті сьогодні, можуть затягнутися на роки. Бажано бути обережним зі словами і діями ― необачна репліка може стати причиною виснажливих і тривалих чвар.

Козеріг

Особливих застережень щодо переговорів сьогодні немає, однак гладко проходити вони будуть не для всіх. На нарадах можливі дрібні конфлікти, які вдасться залагодити з незначними емоційними сплесками. Не варто вирушати в державні установи.

Водолій

Цей день краще провести в спокої і детально розібратися з поточними завданнями. Варто бути обережним зі здоров’ям. Невизначені справи краще відкласти на інший період.

Риби

День вдалий для відвідування держустанов. Швидше за все, вийдете з них ви задоволеним, адже всі ваші прохання будуть враховані, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими і нададуть справді корисні консультації.

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