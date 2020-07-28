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Британські вершкові булочки скони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

28.07.2020

Британські вершкові булочки скони – це неймовірно смачна здоба з ягодами, родзинками та журавлиною. Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет рецепту вишневих сконів, які можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • борошно — 250 г 
  • цукор — 100 г 
  • сіль — ½ ч. л. 
  • розпушувач — ½ ч. л. 
  • заморожене натерте вершкове масло — 115 г 
  • велике яйце — 1 шт. 
  • жирні вершки або кокосове молоко — 120 мл 
  • ваніль — 1 ½ ч. л. 
  • вишня без кісточок, родзинки та журавлина (можна замінити на будь-які інші ягоди та сухофрукти) — 1 ½ ст. 
  • цукрова пудра та свіжі ягоди ― для декору

Спосіб приготування:

  1. Змішайте всі сухі інгредієнти і додайте натерте вершкове масло, перемішайте двома виделками.
  2. Змішайте окремо вершки або кокосове молоко, яйце та ваніль і поступово додавайте до борошняної суміші, перемішуючи. Додайте всі ягоди та сухофрукти.
  3. Викладіть тісто на поверхню, притрушену борошном; додайте більше борошна, якщо тісто надто клейке, або більше вершків, якщо воно затверде, добре вимісіть.
  4. Сформуйте із тіста круглий пласт діаметром 20 см, наріжте на 8 трикутників, викладіть на пергамент у форму з відстанню 5 см між ними і поставте в холодильник на 30 хвилин. 
  5. Змастіть скони вершками чи кокосовим молоком і посипте цукром.
  6. Випікайте 20―25 хвилин за температури 200°C. 
  7. Готові скони прикрасьте за власним бажанням.

Смачного!

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