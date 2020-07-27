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«Вибір матері»: що чекає глядачів у 1 та 2 серіях серіалу на телеканалі СТБ

27.07.2020

Сьогодні, о 20:15 в ефірі СТБ відбудеться прем’єра 16-серійного проєкту «Вибір матері». В основі сюжету ‒ історія вчительки Олени, яка вирішує захистити свою ученицю Інну. 8-річна дівчинка регулярно піддається катуванням і може загинути від рук власної матері та вітчима. Що чекає на глядачів у 1 та 2 серіях, читайте в нашому матеріалі.

выбор матери

Більше на тему: «Вибір матері»: кількість серій і графік виходу нового серіалу

У 1 та 2 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:

  • Чому головна героїня серіалу Олена стурбована долею своєї учениці 8-річної Інни?
  • Звідки на тілі дівчинки синці та подряпини?
  • Як відреагує міліція на заяву вчительки про те, що мати Інни не виконує свої батьківські обов’язки?
  • Чому Олена вирішить вкрасти та вивезти за кордон свою ученицю?
  • Як відреагує мати Інни на новину про те, що її дочка потонула?

Вибір матері – 1 серія дивитись онлайн

Вибір матері – 2 серія дивитись онлайн

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