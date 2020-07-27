«Колір пристрасті»: сюжет нової мелодрами

Нещодавно в Києві стартували зйомки багатосерійної авантюрної мелодрами під назвою «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. У ролях знімаються актори, які вже полюбилися глядачам СТБ: Даша Легейда, Катерина Тишкевич і Катерина Варченко. Виробництво ― Artforms production на замовлення телеканалу СТБ. Який же сюжет нам приготували сценаристи довгоочікуваного серіалу? Дізнайтеся просто зараз!

За сюжетом, дівчина Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Усі докази проти неї, і їй загрожує тривале ув’язнення, а безгрошів’я і недолуга мати не дають жодної надії на допомогу тямущих адвокатів. Та справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа.

Однак Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається несподіваного почуття. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести справу Даші і самоусувається від її проблем. Дівчина повинна відбути 10 років в ув’язненні. Через деякий час Андрій спробує все виправити, але Даша вже викреслить його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще за щастя з чоловіком, який їй зовсім не підходить, ― слідчим Андрієм Потапенком.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ