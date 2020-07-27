З 3 серпня телеканал СТБ починає показ серіалу «Доктор Хаус»

З 3 серпня о 23:00 на телеканалі СТБ розпочнеться показ серіалу «Доктор Хаус». «Доктор Хаус» ― американський драматичний медичний серіал, який демонстрували в 66 країнах. У 2008 році «Доктор Хаус» був визнаний найпопулярнішою телевізійною програмою в світі з аудиторією майже 82 мільйони глядачів. Детальніше ― далі в матеріалі.

Головний герой серіалу «Доктор Хаус» ― лікар Ґреґорі Хаус у виконанні британського актора Х’ю Лорі ― геніальний діагност, що володіє сильним характером, часто порушує загальноприйняті норми та обстоює свої принципи лікування. Хаус ― дипломований фахівець з інфекційних захворювань і нефрології, він очолює діагностичне відділення у вигаданій навчальній лікарні Принстон-Плейнсборо в Нью-Джерсі.

У кожній серії в Хауса новий пацієнт, діагноз якому не змогли поставити інші лікарі. Зазвичай він перебуває в критичному стані, і Хаусу та його команді потрібно в найкоротші терміни розгадати чергову медичну загадку, використовуючи метод диференційного діагнозу. Хаус страждає від сильних болів у нозі та кульгавості, внаслідок чого він підсів на болезаспокійливий засіб. Він не любить спілкуватися з пацієнтами, вважає, що всі вони брешуть про своє життя, але рятує їх завдяки своєму досвіду та інтуїції.

Оскільки часто діагнози Хауса є плодом його інтуїції, це викликає запитання в його начальниці ― головної лікарки Лізи Кадді (Ліза Едельштейн). Вона є стримувальним фактором, бо тільки в її повноваженнях схвалення ризикованих методів Хауса. Єдиний друг Хауса ― його колега, голова онкологічного відділення Принстон-Плейнсборо, лікар Джеймс Вілсон (Роберт Шон Леонард).

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