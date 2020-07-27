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Раніше були комплекси, невпевненість: фото Даші Ульянової до і після

27.07.2020

Переможниця проєкту «Холостяк»-10 Даша Ульянова знову поділилася світлинами з минулого. Це зараз дівчина впевнена в собі, ефектна і яскрава. Однак колись Даша страждала від безлічі комплексів. Як їй вдалося з цим упоратися? А також старі фото Даші Ульянової — дивіться в матеріалі.

Переможниця реаліті «Холостяк»-10 Даша Ульянова знайшла старі фотографії з дитинства. Гімнастка зізналася, що це зараз вони здаються їй милими. А раніше вона страждала від комплексів і невпевненості в собі. Причиною тому є певні дитячі переживання, які вплинули на неї.

«Я вважаю, що дуже здорово, коли з роками ми починаємо боротися з тим, що нам у собі не подобається, міняти свій кругозір, внутрішній світ і навіть зовнішній, якщо від цього залежить наше душевне благополуччя. Будьте такими, як вам подобається, не комусь, а саме вам! Сьогодні я, Даша, мені 24, з тими ж довірливими дитячими очима, але вже з зовсім іншими думками. Сьогодні я майже навчилася любити себе і кажу: “Прощавайте, комплекси та образи” », — написала Даша.

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