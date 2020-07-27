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Коли святкують День хрещення Київської Русі – України

27.07.2020

28 липня українці відзначають День хрещення Київської Русі України. Це свято в Україні покликане нагадувати про значення православних традицій в історії та розвитку українського суспільства. Як відзначать День хрещення Київської Русі України 2020 року – читайте в матеріалі.

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День хрещення Київської Русі – України було встановлено 25 липня 2008 року, після того, як тодішній Президент Віктор Ющенко підписав указ «Про День хрещення Київської Русі – України», згідно з яким відзначати це свято прийнято щороку 28 липня, в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

Як відзначать День хрещення Київської Русі – України 2020 року

У Володимирському патріаршому соборі відбудуться урочисті богослужіння:

27 липня з 17:00  Всенічне бдіння.

28 липня з 09:00 Літургія.

Богослужіння очолить Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет у співслужінні єпископату і духовенства.

Після Літургії (після 11:00) від відбудеться урочистий хресний хід навколо Володимирського собору.

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