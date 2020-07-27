Гороскоп на 28 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 28 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зробіть щось незвичайне і спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватись на щось нове. День вдалий для будь-яких змін.

Телець

Сьогодні варто проявити мудрість у суперечках зі старшими. Уперта позиція призведе тільки до засмучення і розчарування, а ось тактичний відступ додасть вам переваг у майбутньому.

Близнюки

Сьогодні у Близнюків добре виходитиме творча робота, а не копіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Рак

Сьогодні бажано не сваритися з оточенням, а якщо ви вже з кимось посварилися ― миріться. День сприятливий для виконання обіцянок. Від укладення важливих угод, вирішення фінансових питань краще утриматися.

Лев

У Левів високі шанси почати хвилюватися за свого партнера. Критичним представникам знака може здатися, що ця людина перешкоджає вашому особистісному зростанню і розвитку. Бажано набратися терпіння і тихо перечекати цей вибухонебезпечний період.

Діва

Не переживайте через дрібні втрати грошей, адже до вас усе потім повернеться. Знайдіть час на цікаве заняття, до якого краще залучити близьких по духу людей.

Терези

У цей день високі можливості проявити незалежність і доброту. Справи з хорошим наміром і від щирого серця вдаватимуться легко. Є висока ймовірність проявити себе як доброго господаря і сім’янина.

Скорпіон

Сімейним Скорпіонам і тим, у кого є пара, варто приділити якомога більше часу своїй коханій людині. А ось самотнім представникам знака варто вдатися до пошуку нової пари.

Стрілець

У вашій голові безліч геніальних ідей, які рекомендується починати реалізовувати. Це принесе вам задоволення від життя і підніме самооцінку. Однак варто пам’ятати, що працювати доведеться довго і багато.

Козеріг

Сьогодні Козерогам гарантований успіх у осіб протилежної статі. Вам притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте назустріч пригодам. А ось за ризиковані справи з фінансами і діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати второваним шляхом.

Водолій

Зосередьтеся на своїй роботі і особистісному розвитку. Вечірками і галасливими компаніями варто пожертвувати на користь книг та інших навчальних матеріалів.

Риби

Вільний час проведіть за цікавим заняттям: почитайте, послухайте музику. Не поспішайте ухвалювати серйозні рішення в особистій сфері. Ви можете організувати невелику зустріч друзів, щоб поговорити, подивитися хороший фільм. Масових заходів краще уникати.

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