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Черешневий сорбет: рецепт в домашніх умовах від Юлії Проходи

27.07.2020

Сорбет легко можна приготувати в домашніх умовах. Основою для цього популярного італійського десерту можуть служити практично будь-які ягоди і фрукти. Сьогодні ми пропонуємо спробувати черешневий сорбет. Хочете дізнатися, як його приготувати? Рецепт черешневого сорбета від суперфіналістки «МастерШеф. Професіонали» Юлії Проходи читайте в нашому матеріалі!

Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це, до того ж, подарує неповторний аромат і не дозволить сорбету занадто застигнути.

черешневый сорбет

Сорбет з черешні

Інгредієнти:

  • 750 г черешні
  • 1 невеликий лимон
  • 1 жменя листя м’яти
  • 50 г цукрової пудри
  • 1 ст. л. лікеру (наприклад, вишневого)

Приготування:

  1. Очистити черешню від кісточок. М’якоть скласти в чашу блендера і подрібнити в пюре.
  2. Додати лимонний сік, цукрову пудру і лікер. Добре перемішати і відправити на 1-2 год в морозильну камеру.
  3. Дістати масу, збити ще раз і повернути в морозильник на 2 год.

За 45 хв до подачі рекомендовано переставити сорбет у холодильник.

Смачного!

Більше на тему: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

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