Гороскоп на тиждень з 27 липня по 2 серпня 2020 року розповість, які повороти долі і непередбачувані труднощі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Кому треба докласти багато зусиль, щоб поліпшити своє фінансове становище, а на кого чекає великий сюрприз? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 27 липня по 2 серпня 2020 року від експертів СТБ.

Більше на тему: Календар садівника-городника на серпень 2020

Гороскоп на тиждень ― Овни

На перший план на цьому тижні вийдуть фінансові питання. Зірки підказують: будь-які сфери, пов’язані з грошима ― чи то доходи, купівля, чи то витрати ― потребуватимуть вашої уваги. Не виключені непорозуміння і сварки у фінансових справах. Ситуація трохи вляжеться ближче до п’ятниці. Так що на вихідних ви зможете відпочити.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

На вас чекає непростий тиждень: ви сповнені бажання щось робити, проте все ніяк не складається. Зірки радять відкласти будь-які починання. Це допоможе вберегти вас від непотрібних фінансових витрат. У середині тижня Тельцям варто задуматися про відпустку. Тільки не треба їхати на море. Відпочинок на річці або в горах для вас буде набагато кориснішим.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

До середини тижня Близнюкам потрібно впорядкувати всі поточні справи, навіть попри те, що ви будете повністю завантажені роботою. Також вам необхідно відмовитися від великих капіталовкладень ― є ймовірність, що вони не окупляться. Вихідні повністю присвятіть своїй сім’ї. Вам потрібно більше відпочивати, тому вік-енд біля води піде на користь усім членам вашої родини.

Гороскоп на тиждень ― Раки

Тиждень активної роботи. Ви вже відпочили після відпустки і витратили чимало грошей. Треба відновити фінансовий потік у вашу сім’ю. Вільний час присвятіть своїй другій половинці. У п’ятницю вам захочеться побути з друзями, проте сімейні проблеми внесуть свої корективи. У вихідні найкраще зайнятися генеральним прибиранням.

Гороскоп на тиждень ― Леви

На початку тижня ви можете отримати велику премію. Та не треба витрачати її відразу ж. Відкладіть деяку суму про запас. Обговоріть зі своєю другою половинкою плани на майбутнє і потихеньку втілюйте їх у реальність. Можливо, у вас з’явився заздрісник. Через це можуть виникнути невеликі труднощі. Однак тільки від вас залежить, як ви їх будете сприймати. Пам’ятайте, що після дощу завжди приходить сонце. У вас буде точно так само.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Новий тиждень для Дів буде досить насиченим. Усі справи, які ви відклали в довгу шухляду, нагадають про себе. Вам потрібно буде все вирішити в максимально короткі терміни, дуже швидко і якісно. Ви витратите багато сил і часу, зате успішно подолаєте труднощі, які виникли. Ближче до суботи захочеться все кинути і втекти, але ви ніколи так не зробите. Так що тримайтеся.

Більше на тему: Місячний календар на серпень 2020 року: вдалі дні для будь-яких починань

Гороскоп на тиждень ― Терези

На цьому тижні вам варто освоїти щось нове. Поміркуйте, за що б ви хотіли взятися з того, чого ніколи не робили, але не погоджуйтеся на авантюрні пропозиції. Грамотно організуйте свій день і намагайтеся виконувати всі справи чітко за графіком. Також вам варто відмовитися від непотрібних фінансових витрат. Хто знає, що готує вам доля. Зайві гроші ніколи не завадять.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

Новий тиждень присвятіть тій справі, яка приносить вам задоволення. Для вашого ж блага, уникайте спілкування з людьми, які приносять негатив. І не будьте занадто категоричні у своїх судженнях в особистих стосунках. Усі проблеми намагайтеся вирішувати спільно з вашим партнером. Таке подолання перешкод зміцнить вашу пару, а стосунки вийдуть на новий рівень. Вихідні проведіть із батьками.

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Тиждень очікується цілком спокійний. Ви сповнені сил і налаштовані позитивно. На роботі не передбачається жодних труднощів, так що можна трохи розслабитися. Однак не варто ухилятися від обов’язків або халтурити. До середини тижня ви відчуєте невелику втому. Однак ближче до суботи ваше самопочуття покращиться.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

Першу половину тижня присвятіть виконанню повсякденних обов’язків і поточних справ. Друга половина буде сприятлива для здійснення давніх планів і задумів. Зберігайте спокій і критичне мислення, ваша витримка дасть змогу залишатися на висоті. У разі виникнення неприємних ситуацій і конфліктів не варто йти на відкриту конфронтацію. Намагайтеся вирішити питання спокійно і цивілізовано.

Гороскоп на тиждень ― Водолії

На цьому тижні ви зможете реалізувати всі свої творчі плани. Можливо, вам буде потрібна допомога друзів або до вас звернуться по допомогу ― шукайте опору в безкорисливих стосунках. У декого можуть проявитися екстрасенсорні здібності, вміння передбачати деякі події. Однак не поспішайте купувати кришталеву кулю. Просто довіртеся своїй інтуїції, саме вона допоможе вам уникнути багатьох неприємностей.

Гороскоп на тиждень ― Риби

Зірки радять Рибам на цьому тижні активніше займатися вирішенням матеріальних питань ― це напрямок, у якому ви досягнете успіху. Ви вчините правильно, якщо зосередитеся на роботі, на пошуку джерел доходу. Якщо у вас немає роботи, то до кінця тижня ви її знайдете. Однак, отримавши свій перший прибуток, не поспішайте спускати всі гроші на задоволення. Будьте уважні. Краще відкладіть трохи про запас. Хто знає, як розвиватимуться події далі. Можливо, гроші вам знадобляться.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.