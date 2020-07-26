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Гороскоп на 27 липня 2020 року

26.07.2020

Гороскоп на 27 липня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно скоротити свої фінансові витрати, а хто має підтягнути хвости на роботі? Читайте гороскоп на 27 липня від екстрасенсів СТБ.

гороскоп

Овен

Ви сповнені сил і готові звернути гори. Однак у бажанні встигнути все ви можете не зробити нічого. Зупиніться і не хапайтеся за всі справи одночасно.

Телець

Вам варто звернути увагу на свою вагу. Останнім часом ви їсте забагато солодкого. Може, потрібно зробити невелику перерву і віддати перевагу правильному харчуванню?

Близнюки

У вас є величезні запаси прихованої енергії. Ви знайдете в собі сили зробити навіть ті справи, які відкладали в довгу шухляду.

Рак

Сьогодні ви дуже неорганізовані. У спробі зібрати себе докупи можете геть про все забути. Так що не намагайтеся починати важливі справи. Відкладіть до кращих часів.

Лев

Ваша фантазія просто фонтанує. В голові гори цікавих ідей, які ви захочете втілити в реальність. Так що вперед. У вас все вийде.

Діва

Складний день. Все валитиметься з рук, оточення дратуватиме, до того ж можливі деякі фінансові труднощі.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Терези

Ви намагаєтеся приховувати своє роздратування. Однак у спробі здаватися всім хорошим і доброзичливим можете довести себе до нервового виснаження. Воно вам треба?

Скорпіон

Прекрасний день для творчих Скорпіонів. Ви можете створити шедевр. Постарайтеся не проґавити свій шанс і сміливо діліться своїми ідеями.

Стрілець

Сьогодні вам дуже хочеться спати. Настрою для роботи немає. Так, може, краще взяти відгул і відпочити?

Козеріг

У вас є серйозні фінансові труднощі. Настав час тугіше затягти паски. Відмовтеся від зайвих витрат і не позичайте гроші.

Водолій

Ваша друга половинка трохи на вас ображена. Можливо, ваша необережна фраза або вчинок стануть причиною розриву. Негайно виправляйте ситуацію.

Риби

Ви повністю в роботі. Начальство трохи напосідає, так що постарайтеся не ухилятися і завершити всі справи.

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