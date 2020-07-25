Сьогодні, 25 липня, відбувся прем’єрний випуск кулінарного шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрілися четверо незвичайних і яскравих учасників з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Хто ж отримав грошовий приз у розмірі 20 тисяч гривень і став переможцем 1 випуску «Званої вечері»?

У першому випуску кулінарного шоу «Звана вечеря» за перемогу змагалися чотири яскраві учасники: Артем Семенов (екстравесті-діва Урсула, суперфіналіст «Україна має талант» і учасник «Голосу країни»), епатажна блогерка Настя Покрищук, ревізор Макс і травниця та учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Клименко.

Юлія Клименко ― спадкова травниця та інструкторка з йоги. Дар травниці дівчина відкрила зовсім випадково. Одного разу просто почала збирати трави, а потім знайшла старовинні щоденники покійної бабусі з магічними записами. Наперекір батьківському скептицизму Юля обрала свій шлях і тепер робить на замовлення трав’яні збори спеціально під енергетику людини.

У кулінарії травниця любить експерименти. Особливо їй подобається надавати різним вегетаріанським стравам смаку м’яса і риби. Також вона захоплюється тайською кухнею. А взагалі Юля переконана, що їжа і трави ― це ліки! І саме ними вона годувала учасників проєкту «Звана вечеря». Також практикувала з ними йогу, грала на незвичайних музичних інструментах і… годувала гостей сушеними мухоморами!

А ось Артем Семенов, раніше відомий під псевдонімом Діва Урсула, ― суперфіналіст «Україна має талант» і учасник «Голосу країни» ― робив ставку на домашні продукти і незвичайні розваги. Артем виступив сольно в образі травесті-діви Урсули. Також артист дивував натуральними продуктами, адже останні кілька років він займається господарською діяльністю, має велику ферму і власноруч виготовляє сири.

Мухомори і домашні продукти ― це точно не про фрик-блогерку Настю Покрищук! Своє меню дівчина назвала «Розкіш». І недарма! Основними інгредієнтами в ньому були медальйони, ікра та червона риба. Настя розважала гостей конкурсом в Instagram: гостям потрібно було зробити фото з Покрищук і опублікувати в соцмережі. Той учасник, який отримає найбільше лайків, виграє рекламу в Instagram від Насті Покрищук.

Виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов готував своїм гостям… з протермінованих продуктів! А основну страву «Холостяк» він і зовсім замовив … у піцерії! У підсумку, учасники їли в гостях у Максима бутерброди з ікрою, піцу і нарізані фрукти.

За результатами голосування в першому випуску програми «Звана вечеря» перемогу здобув Артем Семенов!

Дивіться другий випуск кулінарного шоу «Звана вечеря» вже 1 серпня на телеканалі СТБ!

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