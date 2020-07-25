Гороскоп на 26 липня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно спробувати щось нове, а хто повинен добре відпочити? Читайте гороскоп на 26 липня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Навіть якщо у вас виникають труднощі, ви з легкістю їх долаєте. Так що не нервуйте, коли раптом щось піде не так.
Телець
Чудовий день, щоб спробувати зробити щось нове. Подумайте, що цікавого можна створити, — і вперед, втілювати мрії в реальність.
Близнюки
Вас чекає несподіваний спадок, який зможе вирішити всі фінансові труднощі. Тільки не дозволяйте родичам взяти те, що їм не належить.
Рак
Ви можете розраховувати тільки на себе. Щоб не розчаровуватися в людях, ні про що їх не просіть. Краще зробіть усе самі.
Лев
Сьогодні ви зачаруєте всіх свєю неперевершеністю. Завдяки цьому ви завоюєте прихильність навіть найзатятіших скептиків і зануд.
Діва
Присвятіть день відпочинку. Відмовтеся від ділових зустрічей, інакше є велика ймовірність провалу. Перенесіть їх на наступний день, тоді все вийде.
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Терези
Ранок буде досить напруженим. Усі будуть вас дратувати. Щоб уникнути конфліктів, у хвилини напруги краще відійти вбік і не лізти на рожен.
Скорпіон
Хороший день, який зірки радять провести в колі друзів. Ви давно не збиралися разом. Приємний вечір у компанії найдорожчих людей піде на користь.
Стрілець
Сьогодні з самого ранку на вас чекає приємний сюрприз. Подякуйте своїй другій половинці. І подумайте, чи потрібен вам ще хтось? Адже зараз так добре.
Козеріг
Ви можете стати законодавцем тенденцій! Ваша енергійність, товариськість і життєлюбність забезпечать увагу людей, які жадібно ловитимуть усі слова.
Водолій
Сьогодні не варто рватися вперед. Все одно у вас нічого не вийде. Тільки зіпсуєте собі настрій і розчаруєтесь у власних силах.
Риби
Ви опинитеся в потрібному місці в потрібний час. Знайомства з новими людьми можуть принести в майбутньому хороші дивіденди.
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