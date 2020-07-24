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«Звана вечеря»: правила нового проєкту

24.07.2020

Уже завтра, 25 липня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ ― прем’єрний випуск кулінарного шоу «Звана вечеря». У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Читайте правила проєкту «Звана вечеря» просто зараз!

За правилами шоу, учасники готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників.

Вони ніколи б не зустрілися за одним столом у звичайному житті. Конкуренти оцінюють їжу, гостинність і концепцію вечора. Найвища оцінка в кожній з категорій ― 10 балів. У підсумку, учасники самі оберуть переможця, який отримає 20 тисяч гривень!

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