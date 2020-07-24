У першому випуску «Званої вечері» учасники годуватимуть одне одного травами і сушеними мухоморами

Уже завтра, 25 липня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ ― прем’єрний випуск кулінарного шоу «Звана вечеря». У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця, який отримає грошовий приз у розмірі 20 тисяч гривень. Хто ж стане переможцем першого випуску?

У першому випуску кулінарного шоу «Звана вечеря» за перемогу змагатимуться четверо яскравих учасників: Артем Семенов (екстравесті-діва Урсула, суперфіналіст «Україна має талант» і учасник «Голосу країни»), епатажна блогерка Настя Покрищук, ревізор Макс і спадкова травниця та учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Клименко.

Шоу дивуватиме глядачів незвичайними стравами і яскравими конкурсами, які учасники придумують для розваги гостей. Дивіться в першому випуску шоу «Звана вечеря»:

Якою розвагою здивує своїх гостей Артем Семенов?

Хто з учасників не на жарт розсердиться на недопрацьоване меню?

Чим учасники пригощали травницю Юлію?

Чому суперники називали учасницю «МастерШеф» відьмою?

Чи припали до смаку бодай комусь сушені мухомори?

Дивіться вже завтра, 25 липня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ!

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