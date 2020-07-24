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У першому випуску «Званої вечері» учасники годуватимуть одне одного травами і сушеними мухоморами

24.07.2020

Уже завтра, 25 липня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ ― прем’єрний випуск кулінарного шоу «Звана вечеря». У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця, який отримає грошовий приз у розмірі 20 тисяч гривень. Хто ж стане переможцем першого випуску?

У першому випуску кулінарного шоу «Звана вечеря» за перемогу змагатимуться четверо яскравих учасників: Артем Семенов (екстравесті-діва Урсула, суперфіналіст «Україна має талант» і учасник «Голосу країни»), епатажна блогерка Настя Покрищук, ревізор Макс і спадкова травниця та учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Клименко.

Шоу дивуватиме глядачів незвичайними стравами і яскравими конкурсами, які учасники придумують для розваги гостей. Дивіться в першому випуску шоу «Звана вечеря»:

  • Якою розвагою здивує своїх гостей Артем Семенов?
  • Хто з учасників не на жарт розсердиться на недопрацьоване меню?
  • Чим учасники пригощали травницю Юлію?
  • Чому суперники називали учасницю «МастерШеф» відьмою?
  • Чи припали до смаку бодай комусь сушені мухомори?

Дивіться вже завтра, 25 липня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ!

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