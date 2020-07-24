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СТБ запрошує на Звану вечерю! Не пропустіть прем’єру 25 липня о 19.00!

24.07.2020

Video: СТБ запрошує на Звану вечерю! Не пропустіть прем’єру 25 липня о 19.00!

Дивіться онлайн шоу Звана вечеря: 1 випуск від 24.07.2020. Шоу Звана вечеря - 1 випуск вже на сайті СТБ

Не пропустіть повернення кулінарної легенди телеканалу СТБ – Звана вечеря запрошує вас у гості до перших чотирьох учасників 25 липня о 19:00! Герої прем’єрного випуску здивують вас незвичайними та навіть дивними кулінарними рішеннями. Тюнингована красуня Настя влаштує дорогий вечір з устрицями та шампанським, а скандальний ревізор Максим нагодує гостей протермінованими продуктами з супермаркету. Ексцентричний фермер Артем приготує для учасників м’ясний бенкет, а веганка Юля запропонує гостям спробувати страву з мухоморів. Як такі різні герої зможуть ужитися за одним столом? І кого оберуть переможцем прем’єрного випуску проєкту Звана вечеря 2020? Про це ви дізнаєтеся 25 липня о 19:00!

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