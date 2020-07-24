Сloudless.Перезавантаження: новим вокалістом гурту став Василь Демчук

Cloudless представили новий склад гурту: вокалістом став учасник відомого співочого шоу Василь Демчук. Детальніше ― далі в матеріалі!

На небі знову розходяться хмари: після чотиримісячної перерви Сloudless оголосили новий склад. Голосом гурту став відомий за участю у вокальному шоу Василь Демчук, а ударником — Олександр Ковачов.

Нагадаємо, що Юра Каналош ― вокаліст, із яким Сloudless брали участь у нацвідборі на Євробачення, ― залишив гурт ще в березні, не переживши кризи, спричиненої пандемією. Проте разом вони створили гучний хіт «Drown Me Down», який звучить на всіх топових радіостанціях та шазамиться з усього світу. Одне з недавніх досягнень гурту ― ремікс на «Drown Me Down» та ранні хіти гурту можна почути в 10-му сезоні ТВ-шоу Холостяк.

Сьогодні у Cloudless перезавантаження. Нові учасники гурту ― це чотири стихії, чотири характери, які створюють одне гармонійне ціле:

саунд-дизайнер за професією, розважливий засновник та бас-гітарист Антон Панфілов;

IT-спеціаліст із активною громадською позицією, меломан, аудіофіл та гітарист Михайло Шатохін;

дизайнер на спортивному телеканалі, боксер та драмер Олександр Ковачов;

актор, співак, композитор, харизматичний денді та новий оксамитовий голос гурту Василь Демчук.

«Усе найкраще відбувається спонтанно. Таким же чином ми і знайшлися з Васею. Гаряча кров, оксамитових голос, джентльмен-хуліган ― це все про нового фронтмена Cloudless. Шляхи незалежного артиста несповідимі. Ми налаштовані йти до свого, незважаючи ні на що. Нам просто не терпиться увірватися з новим матеріалом і найближчими концертами! Будете в захваті!» ― каже Антон Панфілов.

Наразі хлопці сконцентровані на підготовці музичної програми, запису нових пісень та опрацюванні хітів минулого. За підготовкою до нового концертного сезону, репетиціями і зйомками можна слідкувати онлайн на сторінках гурту в YouTube і сторіз Instagram. Тож хутчіш підписуйтеся та чекайте новин!

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