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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 33 і 34 випуски від 25.07.2020

24.07.2020

25 липня о 9:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 33 і 34 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про фобії зірок. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 33 і 34 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Неймовірні історії зіркових фобій. Чого бояться українські та світові селебріті, і в кого з зірок вітчизняного шоу-бізнесу справжня колекція страхів?
  • Як селебріті ставляться до релігії? Хто із зірок змінив віросповідання, і які мотиви вони переслідували, коли наважувалися на такий важливий крок у житті?

Більше на тему: HBO підтвердив виробництво приквелу «Гри престолів»

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