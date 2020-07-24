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«Наречена для тата»-3: Знайомство з новою парою проєкту

24.07.2020

Сьогодні, 24 липня, в ефір телеканалу СТБ вийде 8 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту, а також дізнаються, чому Маргарита Гладка попросить Максима Бузакова здати аналіз на венеричні захворювання. Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

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У восьмому випуску телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту — реабілітологом Станіславом Марочком і дизайнеркою інтер’єру Оленою Вербило. Також у Тетяни Гриник відбудеться відверта розмова з колишньою дружиною Дениса Святокума. Які таємниці про молодого мільйонера дізнається дівчина?

Більше на тему: «Наречена для тата»-3: Денис Святокум прокоментував перші випуски проєкту

У 8 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Чому Максим дуже незадоволений командирським характером Маргарити?
  • Яким чином Денис перевірить господарські здібності Тані, і чому після цього між парою відбудеться серйозна сварка?
  • Які неприємні факти про Дениса розповість Тані колишня дружина мільйонера, яка несподівано завітає в гості?
  • Який підступний спосіб знайомства зі своєю нареченою вигадає Станіслав, і як на це відреагує Олена?
  • Чому після одкровень Максима Маргарита попросила його здати аналіз на СНІД?

Video: «Наречена для тата»-3: Знайомство з новою парою проєкту

Наречена для тата 8 випуск 3 сезон: знайомство новою парою і шокуючі историии з минулого

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