Сьогодні, 24 липня, в ефір телеканалу СТБ вийшов восьмий випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді глядачі познайомилися з новою парою. Як складуться їхні стосунки, а також як відреагувала наречена на незвичайне знайомство, яке для неї влаштував обранець? Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Наречена для тата»-3: Денис Святокум прокоментував перші випуски проєкту

У 8 випуску Максим і Маргарита продовжують пізнавати одне одного. Молодий чоловік влаштував для своєї нареченої кілька незвичайних побачень: романтичну прогулянку в ботанічному саду, а також дав їй урок бальних танців. Під час відвертої розмови Максим зізнався, що важко переживав розлучення зі своєю колишньою дружиною, і був період, коли він вів неправильний спосіб життя — вживав алкоголь і проводив час із багатьма жінками. Такі одкровення шокували Маргариту. Вона запропонувала Максиму здати аналізи на ВІЛ…

Інша пара проєкту ― Денис і Таня ― також продовжують розвивати стосунки. Чоловік захотів перевірити хазяйновитість Тані: він написав список домашніх справ, які жінка повинна зробити до його повернення з роботи. Таня з ентузіазмом взялася виконувати всі доручення, проте несподіваний приїзд колишньої дружини Дениса трохи відволік її від роботи. Звісно, Таня не встигла виконати все, що просив Денис. Це дуже засмутило чоловіка. Він був здивований, чому його наречена не прибрала у квартирі. Таню ж така негативна реакція дуже засмутила. Чи зможе пара подолати розбіжності, чи Таня все ж залишить проєкт?

Також у цьому випуску глядачі познайомилися з новою парою: лікарем-реабілітологом Станіславом і дизайнеркою інтер’єрів Оленою. Чоловік вигадав вельми незвичайний спосіб знайомства: подарував своїй нареченій спа-процедуру (масаж), і масажистом, звичайно ж, був він сам. Станіслав хотів заздалегідь вивідати справжні мотиви Олени: для чого вона прийшла на проєкт і чи хоче побудувати дружну сім’ю.

Дівчині сюрприз дуже сподобався, однак, коли після масажу Олена дізналася, хто саме її потенційний наречений, була трохи приголомшена і збентежена.

«Я відчула сильний дискомфорт, але опанувала себе, адже чоловік мені сподобався. Водночас мені було приємно, що він подбав про мене», — зізналася Олена.

Як складуться в майбутньому стосунки цієї пари? Чи залишаться вони разом? Усе це і багато іншого ви дізнаєтеся в наступних випусках романтичного проєкту «Наречена для тата»-3.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.