Анну Сагайдачну можна побачити на телеканалі СТБ в костюмованій драмі «Кріпосна». Сайт STB.UA пропонує вашій увазі добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про талановиту актрису Анну Сагайдачну. Докладніше — в матеріалі.

Факт 1. Завжди мріяла про творчу професію

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Завжди хотіла стати або танцівницею, або музикантом, або актрисою. Але зупинилася на театральному закладі, адже професія актора поєднує в собі всі ці сфери діяльності. Родом я з маленького містечка, тому в театрах до вступу в КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого навіть і не була. Звичайно, з’являлися думки, що встпулю в юридичний виш. Але доля склалася зовсім інакше.

Факт 2. Брітні Спірс — кумир дитинства

Все дитинство любила творчість Брітні Спірс. Пам’ятаю, що збирала все про неї: плакати, постери та статті. Ними була обклеєна вся кімната. А коли вчилася в університеті, ціни на її концерт в Києві були космічні. Я і мріяти не могла, що коли-небудь потраплю на виступ улюбленої зірки. Але дива трапляються: друзі подарували мені квиток на Брітні.

Факт 3. Ада Роговцева — улюблена актриса

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Я була на всіх виставах Ади Роговцевої. І найяскравіші спогади саме в Театрі на лівому березі. Пам’ятаю, як Ада вийшла на сцену, спектакль ще не почався, а зал встав. І в театральному виші, сідаючи на підвіконня, я відчувала, що тут колись сиділа Ада Роговцева. Це дуже надихало!

Факт 4. Вміє грати на фортепіано та гітарі

Я вчилася в музичній школі по класу фортепіано. Але ненавиділа вчити сольфеджіо. А вже в театральному виші дуже полюбила співати та грати романси. Їх часто використовували в театральних постановках. Мені дуже навіть добре вдається співати романси. Піаніно не завжди під рукою, а ось гітара — інша справа. Звичайно, я не віртуозно володію інструментом, але улюблені романси можу виконати.

В серіалі «Кріпосна» Анна Сагайдачна самостійно виконує пісні.

Факт 5. Має пірсинг

Я зробила пірсинг у пупку в підлітковому віці. Приховувала від мами, щоб вона не дізналась. Досі його ношу. І ще був у мене пірсинг у носі. Але зняла його, щойно вступила на перший курс театрального університету.

Факт 6. Любить екстрим

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З одного боку — я справжня екстремалка. З іншого — мене зупиняє професія актриси. Я ж можу покалічитися. Але коли робота змушує, завжди дивлюся страху в очі. Так, після зйомок в «Червоній королеві» я пішла долати страх висоти: почала займатися скелелазінням. Одного разу мені пощастило потрапити у великий зал скелелазіння в Парижі. І там відбулася дивовижна зустріч з відомою актрисою «німфоманки» – Шарлоттою Генсбур. Вона виявилася затятою скелелазкою.

Факт 7. Собака Дейзі — домашній улюбленець

Якщо читали книгу або бачили фільм «Великий Гетсбі», точно знаєте головну героїню серіалу — Дейзі Б’юкенен. Точно так звуть мого улюбленця — американського стаффордширського тер’єра. Вважається, що це одна з найнебезпечніших порід собак у світі. Але добрішої тварини у ставленні до людей не зустрічала в житті.

Факт 8. Актрису вичитували за яскравий макіяж

Я рано почала фарбуватися, приблизно в 13 років. Макіяж був дуже яскравим і всі звертали на це увагу. На очах були всі кольори веселки. Згодом любов до зухвалого макіяжу пройшла. І пам’ятаю, як зустріла викладачку з математики, яка постійно мене вичитувала за косметику на обличчі. Вона подивилася на мене і сказала: «Як добре ти зараз виглядаєш, краще, ніж у школі» (сміється. – Прим. ред.).

Факт 9. Греція — країна, де збуваються мрії

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Я родом з дуже простої сім’ї. А переїхати дівчинці з маленького містечка і почати вчитися в Києві складно фінансово. Тому мріяти про поїздки за кордон я не могла. Тільки знімаючись у французькому фільмі «Серіз» режисера Жерома Енріко, я вперше вирушила за кордон. Болгарія — перша країна, яку відвідала. Після зйомок я поїхала сама відпочивати в Грецію. Жила в найближчому місті до гори Афон, куди не ступає нога жінки. Я приходила до святої гори, сідала на камінчик і загадувала бажання. І все збулося. Це найбільш значуща поїздка в моєму житті!

Факт 10. Млинці — улюблена страва

Люблю страви, що їла з дитинства. Млинці — моя слабкість. У гуртожитку всі друзі знали, що Сагайдачна готує найкращі млинці. У мене є дуже багато смачних та цікавих рецептів. Крім млинців, я можу все приготувати. Моя мама — кухар, тому з дитинства знаю, як готувати багато страв.

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