Гороскоп на 25 липня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому потрібно круто змінити своє життя, а хто повинен тримати свої емоції під контролем? Читайте гороскоп на 23 липня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Хоча сьогодні й субота, ви будете поглинені роботою. Мегапродуктивний день. Можете собою пишатися.
Телець
Присвятіть день відпочинку. Нічого не робіть. Підіть до річки, половіть рибу або просто подивіться на воду. Це розслабляє.
Близнюки
День присвятіть сім’ї. Вам потрібно більше часу проводити разом. Однак не забувайте про незакінчені справи на роботі. На вас сподіваються люди.
Рак
Сьогодні вам варто повністю підкоритися своїй другій половинці. Влаштуйте романтичний вечір, пограйте з дітьми, навідайтесь до батьків.
Лев
Перша половина дня буде дуже насиченою. Ви познайомитеся з новими цікавими людьми. А ось вечір присвятіть своїй родині.
Діва
Сьогодні вам доведеться відбиватися від нападок тих, хто вас оточує. Ви втомилися від того, що постійно доводите свою значущість. Так, може, час перестати звертати увагу на чужу думку?
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Терези
День потрібно присвятити вирішенню бюрократичних питань. Вам варто підігнати хвости і закрити всі справи.
Скорпіон
Чудовий день для початку ремонту. Вперед у будівельний магазин або на ринок. Новий інтер’єр допоможе швидше змінити своє життя на краще.
Стрілець
Першу половину дня краще присвятити вирішенню побутових питань. А ось після обіду можна розслабитися зі спокійною душею.
Козеріг
Сьогодні можливі невеликі суперечки. Однак завдяки вашому терпінню і мудрості все вирішиться найкращим чином.
Водолій
Ви не знаєте, чого хочете насправді. Через це страждаєте самі і змушуєте страждати своїх близьких. Зупиніться і подумайте, що насправді вам потрібно.
Риби
Сьогодні ви повністю можете розчинитися у своїй другій половинці. Ваше життя прекрасне. Так поділіться своєю радістю з іншими.
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