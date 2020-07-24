GannaBaby до та після шоу «Х-фактор»

GannaBaby — шалена формація, яка в буквальному сенсі побила горщики на сцені «Х-фактор», шокувала музикою і подачею Андрія Данилка, Настю Каменських, Ольгу Полякову і Алессандро Сафіну та запам’яталася слухачам. Якими артисти прийшли на вокальне шоу та як вони торували свій шлях після нього, читайте в матеріалі.

Гурт, де кожен на своєму місці

GannaBaby — музична формація із трьох артистів, що поділяють одні й ті самі цінності. Ганна Нелуп — серце гурту, вокалістка, авторка пісень та музичний енерджайзер, який ніколи не зупиняється і не знає меж досконалості. Стас Жеребчук — перший на українській сцені bass-dancer, до якого прикуті всі погляди під час лайвів GannaBaby. Барабанщик Тимур Соловйов — ганнабейбівський Шива, що докладає рук до всіх справ гурту та відповідає за його пульс і ритм.

Усіх трьох єднає сміливість, відкритість до експериментів і нестямна відданість власній справі. Як зізнаються самі артисти, вони створюють тільки ту музику, яка їх «пре», і це дуже відчутно на їхніх живих виступах.

Від мрійливої романтики до альтернативного попу

Важко уявити, але ще кілька років тому Тимура й Ганну знали як ліричних артистів, під виступи яких можна було хіба що танцювати повільний танок. Відтепер гурт видає на-гора мелодійне, але більш жорстке, зле й напористе звучання. Саме під нього зазвичай влаштовують під сценою серкл-піт фанати.

Як охарактеризувати цей незбагненний музичний жанр? З легкої руки радіо «Аристократи» і басиста Стаса він отримав влучну назву — андеграунд-іноді-поп.

Як у GannaBaby закохалися фани важкої музики

2019-го GannaBaby вийшли на сцену «Х-фактор» не молодими й зеленими, а вже маючи за плечима музичні здобутки. По-перше, гурт устиг розірвати ущент знаний український фестиваль «Файне Місто». До речі, саме там відбувалася знакова подія, якій гурт завдячує піснею «Класні лосіни». Але про це пізніше. А по-друге, того ж року Ганна, Тимур і Стас уперше за історію батлу взяли гору над музичними важковиками та розділили перемогу зі Slice & Dice у конкурсі «Коза М’юзік Батл».

«Х-фактор»-2019: Стас — суперзірка

Стаса можна побачити не тільки безпосередньо під час виступу гурту на «Х-факторі», а й у численних роликах програми. Зокрема — навіть у головній заставці телевізійного шоу. Сам вихід гурту на сцену теж наробив багато галасу. Артисти розбили глечик просто на сцені та шокували й надихнули своїм перформансом усіх чотирьох суддів.

Музичний карантин

Покинувши шоу «Х-фактор» та підірвавши українські фестивалі, GannaBaby взялися за написання першої повноформатної платівки. Неочікувано став у пригоді карантин, який гурт провів максимально продуктивно, презентувавши перший сингл «Класні лосіни» та іронічне відео на нього. На пісню GannaBaby надихнули фани, яким вона й присвячена. Цим треком гурт вирішив розрадити меломанів, які не можуть ходити на концерти через пандемію.

Історія «Класних лосін» розпочалась на фестивалі «Файне Місто». Тоді одному з фанів так сподобалися лосини Ганни, що він вирішив крикнути: «Класні лосіни». Один за одним це скандування підтримали фестивальники, і вже скоро його вигукував весь натовп. Саме такі скандування й увійшли в офіційний запис пісні.

Відео на цю пісню продовжує тему фанатської любові. У ній палкий фанат купує мерч улюбленого Музичного Гурту, виграє квиток на концерт, а от далі щось іде не так. Що саме і до чого тут Слеш із Guns N’ Roses, розтрощені гітари та хлопці-танцюристи ― дізнаєтеся, переглянувши відео.

GannaBaby — саме той гурт, від якого не знаєш чого чекати, але розумієш, що це точно буде вибухово, іронічно й не так, як у інших. Хоча ні — знаємо. Варто чекати нової концептуальної платівки, в якій порушуватимуться соціальні теми і не буде місця пісням про любов.

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