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«Вербна неділя»: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс)

23.07.2020

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії мелодрами «Вербна неділя». Сюжетна лінія серіалу охоплює 70-ті і 90-ті роки ХХ століття, без прикрас відображаючи механізми взаємодії влади і простих людей. Та що ж станеться в 7 і 8 серіях фільму «Вербна неділя»?

Марго вдається дізнатися в оператора Кості головну таємницю Павли. Якщо правда про Марго стане надбанням громадськості, Геннадій ніколи не зможе їй пробачити. Марго і Марія вирішують об’єднати зусилля і наймають кілера для вбивства Павли.

Павла потай від усіх продовжує працювати над фільмом, у ньому журналістка називає імена винних у смерті Оксани Лєпіної. Після показу фільму по телебаченню Павлу вітають з тріумфом. Однак дівчина замислюється над тим, що її успіх може зламати життя багатьом невинним людям.

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