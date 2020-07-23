У легендарному серіалі «Кріпосна» головну роль Григорія Червінського зіграв відомий актор Михайло Гаврилов. Незважаючи на роль негативного персонажа, артист миттєво завоював любов глядача. В ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA Михайло розповів, що хотів би пожити в 19 столітті. Детальніше читайте в матеріалі.

Коли ви читали сценарій, що вас найбільше зачепило? Чому вирішили зніматися?

Я прочитав сценарій і відразу зрозумів, що роль Григорія Червінського — це та роль, про яку мріє будь-який актор. Раніше у мене не було настільки колоритного персонажа. Я загорівся, коли перечитував усе про Червінського-молодшого.

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У будь-яку роль потрібно вживатися. Що ви робили, щоб максимально передати нутро вашого персонажа?

Серіал «Кріпосна» розповідає про прекрасну епоху 19 століття. Відповідно, багато читав книжок, щоб повністю передати манери минулого. Мене надихнули твори Льва Толстого. Допомагає на сто відсотків відчути роль дивовижний текст. Текст дуже стилістично сильний.

Ми знаємо, що ви намагаєтеся в кожному своєму героєві відшукати щось позитивне і особистісне. Чи не боїтеся для глядачів назавжди залишитися актором з негативною роллю?

Якщо так станеться, значить, ми майже наблизилися до успіху «Хрещеного батька». Тут є свої позитивні моменти. У кожної людини є особлива типажність, а для актора — це амплуа. І коли артист знаходить своє втілення в мистецтві, то це дуже добре. Я можу грати як позитивні, так і негативні ролі. Але мені до душі грати, звичайно, негідників. Негативні персонажі мають подвійне дно, вони не прямолінійні ніколи.

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Як ви почуваєтеся у 21 столітті після тривалих зйомок у серіалі «Кріпосна»?

Прекрасно. Але я б не відмовився пожити у 19 столітті: надіти сюртук, взяти в руки тростину. Я помітив, що в житті почав використовувати притаманні тому часу слова — «нежели», «ибо». Були дуже складні тексти, які вимагали багато часу для вивчення.

А вдома розмовляли мовою 19 століття?

Вдома — ні. Буває, що розмовляю з друзями, як пан з 19 століття. Моя міміка і манери відразу змінюються (сміється. — Прим. ред.).

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