Гороскоп на липень 2020 року розповість, що вам приготував другий місяць літа. На що краще звернути увагу, а чого уникати? І коли краще втілити всі задумані плани? Дізнайтеся в гороскопі на липень 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на липень 2020 року ― Овни

Необхідно проявляти активність, діяти, що врешті-решт приведе до визнання вашої індивідуальності і таланту. Не проґавте нагоди продемонструвати готовність обстоювати свої принципи, завдяки цьому з’явиться можливість просунутися в кар’єрі.

Гороскоп на липень 2020 року ― Тельці

Часто виникають ситуації, в яких ви почуваєтеся невпевнено, що сприяє підвищеній емоційності, невідповідності бажаного і дійсного. Можлива плутанина в фінансах, помилки щодо перспектив і реалістичності робочих проєктів, а також особистих і ділових взаємин.

Гороскоп на липень 2020 року ― Близнюки

Багато людей стають активними і енергійними, особливо в питаннях заробітку. Ви зможете правильно використовувати свій талант у створенні гарних речей, а також розробити нові проєкти, здобути додаткові навички і знання у своїй професійній діяльності або ж у роботі за сумісництвом.

Гороскоп на липень 2020 року ― Раки

Підвищується ваша здатність впливати на найближче оточення. Можливі нові корисні зв’язки, незвичайний поворот у відносинах з колегами і партнерами. Посилюється творче мислення, здатність розуміти справжню суть речей.

Гороскоп на липень 2020 року ― Леви

Сила волі, винахідливість і натиск, що зростуть у цей період, дадуть вам змогу багато чого змінити і вдало вирішити важливі питання в різних сферах життя. Вдалий час для трансформації стилю і методів роботи, заміни застарілого обладнання і техніки.

Гороскоп на липень 2020 року ― Діви

Посилюється інтуїтивне сприйняття інформації, уява може розігратися і налаштувати як на позитивний, так і негативний лад. Слід бути обережними з жартами, бо люди, які вас оточують, схильні сприймати все на свій рахунок і ображатися.

Гороскоп на липень 2020 року ― Терези

Якщо у вас є секрети, якщо ви щось приховуєте, то це може стати надбанням громадськості. Зосередьтеся на собі і своїх потребах, у цьому місяці ви зможете закласти фундамент подальшого розвитку і процвітання, зрозуміти перспективи і доцільність вкладення ресурсів у ваші проєкти.

Гороскоп на липень 2020 року ― Скорпіони

Ви зможете побачити прихований потенціал у подіях, які відбуваються, що дасть змогу навести порядок у ваших справах, робочих ситуаціях і взаєминах. Створюються сприятливі умови для певного занурення в себе, тим самим гармонізуючи повністю свій внутрішній стан.

Гороскоп на липень 2020 року ― Стрільці

Пробудження інтуїтивних творчих здібностей, натхнення і розуміння психології людей дасть хороший шанс для успішного ведення справ, відновлення особистих і ділових взаємин. Приділіть час дітям, ― це хороший період для прищеплення їм культурних і духовних цінностей.

Гороскоп на липень 2020 року ― Козероги

Виникають складнощі в життєвих сферах, пов’язаних з професією, соціальним статусом, почуттям обов’язку. Липень буде ознаменований поверненням до минулого, зупинкою у багатьох справах, але ця зупинка дуже корисна перед новим стартом.

Гороскоп на липень 2020 року ― Водолії

Від вас потрібна витримка, спокій і концентрація, інакше можна втратити сприятливі можливості. Проявляйте обережність у поїздках, будьте уважні при роботі з документами. Перш ніж щось сказати, варто добре подумати, бо посилюється фантазія і схильність до ілюзій.

Гороскоп на липень 2020 року ― Риби

Якщо ви зможете направити негативну енергію у творче русло, то місяць буде відзначений високою продуктивністю праці. Відкладені на тривалий час справи в липні можуть бути благополучно вирішені. Таким само сприятливим цей період буде для планування довгострокових проєктів.

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