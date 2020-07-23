Гороскоп на 24 липня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно менше базікати, а хто може починати пошук нової роботи? Читайте гороскоп на 24 липня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Не найкращий день для роботи в команді. Зачекайте до завтра. І не намагайтеся сперечатися. Вас усе одно не підтримають.
Телець
День, коли краще не починати генерального прибирання. Відпочиньте. А пил почекає і нікуди не втече.
Близнюки
Вам потрібно добряче виспатися. Останнім часом ви закинули своє здоров’я. Відновіть ранкові пробіжки. Вони вам потрібні.
Рак
Стосунки з колегами можуть покращитися. Однак пам’ятайте, вам варто поводитися більш стримано. Тоді навіть можуть з’явитися кілька нових друзів.
Лев
У вас дуже багато ідей. Не розпорошуйтеся. Треба спочатку втілити в реальність одну ідею, а потім і до інших дійде черга.
Діва
Приділіть увагу своїм батькам. Ви трохи віддалилися. Зателефонуйте мамі. А краще — приїдьте в гості. Їй не вистачає вашої уваги.
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Терези
Чудовий день, щоб вирішити завдання, до яких раніше у вас не доходили руки. Якщо потрібна допомога — зверніться по консультацію до професіоналів. Не робіть усе самі.
Скорпіон
Ви загрузли в рутині. Геть нудьгу. Час влаштувати свято. Тільки пам’ятайте про соціальну дистанцію і не відвідуйте нічні клуби.
Стрілець
День, коли потрібно звернути особливу увагу на своє здоров’я. Пройдіть профілактичний медогляд. Завжди краще запобігти появі хвороби, ніж лікувати її.
Козеріг
Настав час зробити невеликий ремонт. Це справа не тільки займе ваші руки, а й відверне від непотрібних дурних думок. Уперед!
Водолій
Ви так багато говорите, що у ваших друзів іноді зникає бажання з вами спілкуватися. Вмійте слухати співрозмовника і не перебивайте.
Риби
День, коли ви можете повністю змінити своє життя. Можливо, настав час змінити роботу? Починайте потихеньку відправляти своє резюме.
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